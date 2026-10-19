Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yaptığı yoruma açıklık getirdi: Espri yaptım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yaptığı yoruma açıklık getirdi: Espri yaptım

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yaptığı yorumla gündeme gelen Erkan Petekkaya, sözlerinin espri amaçlı olduğunu belirterek “Hayranı olduğum bir sanatçı” dedi.

Oyuncu Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın sahne yürüyüşüne yaptığı yorumun ardından gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Avşar’ı çok sevdiğini ve hayranı olduğu bir sanatçı olarak gördüğünü söyleyen Petekkaya, sözlerinin espri amacı taşıdığını belirtti.

“BİR SÜRÜ İNSAN KENDİNE MALZEME ETTİ”

Avşar’ın cilveli yürüyüşünü gördüğünü ve bunun üzerine espri yaptığını dile getiren Petekkaya, sözlerinin farklı yorumlanmasına tepki gösterdi. Oyuncu, “Ben Hülya Hanım’ı çok severim. Hayranı olduğum bir sanatçıdır. Şimdi yanlış anlaşılmasın, cilveli bir yürüyüşü var ya onun. Ben de onu gördüm, öyle bir espri yaptım yani” dedi.

Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yaptığı yoruma açıklık getirdi: Espri yaptım

Hülya Avşar’ın kendisine “Erkancım sana öpücükler attım” dediğini aktaran Petekkaya, sözlerinin başkaları tarafından tartışma konusu yapılmasını eleştirdi. “Bir sürü insan kendine malzeme etti, saçma sapan şeyler. Sevmiyorum bu şov dünyası denen şeyi” ifadelerini kullandı.

Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yaptığı yoruma açıklık getirdi: Espri yaptım

"ŞOV DÜNYASI KAZASI DİYELİM, GEÇSİN GİTSİN"

Avşar’a hayranlığını yineleyen Petekkaya, “Hülya Hanım’a hayran olmamak mümkün mü Allah aşkına? Şimdi öyle birine… Mümkün mü? Adama salak, aptal derler yani. Ben aptal mıyım?” diye konuştu. Petekkaya, yaşananları “Şov dünyası kazası diyelim, geçsin gitsin” sözleriyle değerlendirdi.

Erkan PetekkayaHülya AvşarMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu
İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Alman ordusunda pes dedirten olay Cinsel ilişki yarışması düzenlediler Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
Depremden sonra gelen istila Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare oluyor Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare oluyor
İsmailağa’da ipler koptu Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
11:07
Mehmet Şef’in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
11:05
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
10:56
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
10:47
Arda Turan’ın patronu paraya para demiyor Evi tam 554 milyon dolar
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
10:38
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
10:29
Arda Güler’in golü dünyada ses getirdi Ballon d’Or yakıştırması
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
10:22
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 11:21:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yaptığı yoruma açıklık getirdi: Espri yaptım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei