Erkan Yolaç'ın Hayatı ve Kariyeri - Son Dakika
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Erkan Yolaç'ın Hayatı ve Kariyeri

Erkan Yolaç\'ın Hayatı ve Kariyeri

Erkan Yolaç, 1935 yılında Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. Sofya'dan Türkiye'ye göç etmiş, Edirne'li bir aile mensuptur. İstanbul'a taşındıktan sonra eğitimine devam etti ve Kastamonu Lisesi'nde öğrenciyken sunuculuk deneyimine başladı. İç mimar olarak mezun olduktan sonra gazinolarda çalıştı ve kendi tarzına uyarladığı bir yarışmayı sahnede uyguladı. Yıllarca sunuculuk yaptı ve 1985 yılından itibaren TRT televizyonunda yayımlanan Stüdyo Pazar programında 'Evet Hayır' yarışmasıyla ün kazandı. Daha sonra TGRT kanalında 'Erkan Yolaç Show' adlı bir eğlence programı yaptı.

17.05.2024 17:09
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1935 yılında Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. Sofya'dan Türkiye'ye göç etmiş, Edirne'li bir aile mensuptur.Yolaç ailesi, Erkan Yolaç altı yaşında iken İstanbul'a taşındı.

Erkan Yolaç, ortaöğrenimini İstanbul'da Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde başladı, bir yıl sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde devam etti. Babasının işi nedeniyle ailesi 1951'de Karabük'e taşınınca eğitimine yatılı öğrenci olarak Kastamonu Lisesi'nde devam etti.

Kastamonu Lisesi'nde öğrenci iken edebiyat öğretmeni olan Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye anons mikrofonlarından anons yaparak ilk sunuculuk deneyimini yaşadı. Bu ilk deneyimden sonra Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın isteği üzerine belediyenin tüm anonslarını yapmaya başladı.

1959 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden iç mimar olarak mezun oldu. 1960 yılında Ankara Radyosu'nda bayram özel eğlence programı sundu. Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalıştı.

Daha önce İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yapılan "Evet- Hayır" adlı yarışmayı kendi tarzına uyarlayarak ilk defa 1962'de Caddebostan Gazinosu'nda sahnede uyguladı.

Bu yarışmada yarışmacılar iki dakika boyunca Yolaç'ın sorularını Evet ya da Hayır kelimesini kullanmadan yanıtlamaya çalışırdı. Yolaç, yıllarca sahnede, radyoda ve televizyonda sunuculuk yaptı ve bu yarışmayı sundu. 1964 yılIında iki sinema filminde oyuncu olarak rol aldı.

1970 Türkiye Güzeli olan Asuman Tuğberk ile 1976 yılında evlendi. Eşi ile birlikte bir konfeksiyon atölyesi kurarak işletti. Çiftin bir kızı ve bir oğlu oldu. Yolaç, 1985 yılından itibaren TRT televizyonunda yayımlanan Stüdyo Pazar programı içinde sunduğu 'Evet Hayır' yarışmasıyla tüm Türkiye'de tanındı. 1996 yılından itibaren TGRT kanalında "Erkan Yolaç Show" adlı bir eğlence programı yaptı.

Kaynak: Magazinkolik

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