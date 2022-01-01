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Erman Toroğlu dünya evine girdi! Bakın kiminle evlendi - Son Dakika

Erman Toroğlu dünya evine girdi! Bakın kiminle evlendi

01.01.2022 23:12
Erman Toroğlu dünya evine girdi! Bakın kiminle evlendi

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu dünya evine girdi. Erman Toroğlu'nun evliliği sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu. İşte detaylar...

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, eski avukatı ile dünya evine girdi. Toroğlu, kısa bir süre önce Cihangir sokaklarında sevgilisiyle el ele yürürken görüntülenmişti. Daha önce ise Şükran Toroğlu ile evliydi. 73 yaşındaki Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu'ndan 2017 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Toroğlu'nun boşandığı eşinden iki çocuğu var.

Erman Toroğlu kimdir?

Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde tamamladı. Lise yıllarında Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına profesyonel olarak sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etti. Futbolculuğu bıraktıktan sonra hakemliğe başladı, 1989 yılında FIFA kokartı aldı. 1991 yılında İsviçre ile San Marino arasındaki EURO 92 eleme maçını yönetti.

Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete girdi ve 1991 seçimlerinde, hocası Aydın Güven Gürkan'ın karşısına Mersin'de DYP'den aday oldu. Şansal Büyüka ile uzun yıllar önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yaptı. 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Şimdilerde ise A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.
Erman Toroğlu dünya evine girdi! Bakın kiminle evlendi

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Erman Toroğlu, Cihangir, Futbol, Lise, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Erman Toroğlu dünya evine girdi! Bakın kiminle evlendi - Son Dakika Magazin


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