Eşi Meedo ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı 6,1 büyüklüğündeki depreme yakalandı - Son Dakika
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Eşi Meedo ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı 6,1 büyüklüğündeki depreme yakalandı

26.05.2023 16:15

Geçtiğimiz ay nikah masasına oturduğu eşi Meedo ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı, 6,1 şiddetindeki depreme yakalandı. Sosyal medya hesabından deprem anını paylaşan Subaşı, "2 dakika öncesinden haber verdiler. Sallantıyı baya hissettik ve durdu" dedi.

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay 3 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanı Meedo ile nikah masasına oturdu. Günlerce süren düğünle evlenen Subaşı ile Meedo şimdilerde Japonya'da tatil yapıyor. Tatilin tadını çıkaran çift, bugün depreme yakalandı.

"2 DAKİKA ÖNCESİNDEN HABER VERDİLER"

Japonya'da meydana gelen 6,1 şiddeti depreme kaldıkları otelde yakalanan Şeyma Subaşı, o anları da Instagram hesabından yayınladı. Deprem sonrası konuşan Subaşı, "6,1 büyüklüğünde deprem oldu. 2 dakika öncesinden haber verdiler. Kaldığımız otel başka bir boyut zaten. Sallantıyı baya hissettik ve durdu. Burada olağan bir şey. Bu nasıl bir ülke ya? Neyse... Bir süre şey söylenir de söylemeyeceğim" dedi.

Eşi Meedo ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı 6,1 büyüklüğündeki depreme yakalandı
Eşi Meedo ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı 6,1 büyüklüğündeki depreme yakalandı
Eşi Meedo ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı 6,1 büyüklüğündeki depreme yakalandı
Eşi Meedo ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı 6,1 büyüklüğündeki depreme yakalandı
Eşi Meedo ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı 6,1 büyüklüğündeki depreme yakalandı
Eşi Meedo ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı 6,1 büyüklüğündeki depreme yakalandı
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Eşi Meedo ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı 6,1 büyüklüğündeki depreme yakalandı Eşi Meedo ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı 6,1 büyüklüğündeki depreme yakalandı

Şeyma Subaşı, Japonya, Deprem, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşi Meedo ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı 6,1 büyüklüğündeki depreme yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi Meedo ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı 6,1 büyüklüğündeki depreme yakalandı - Son Dakika
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