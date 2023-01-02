Kadir Doğulu'nun O Ses Türkiye'de anlattığı hikayenin çalıntı mı? İşte 1 ay önce sosyal medyada paylaşılan o hikaye... - Son Dakika
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Kadir Doğulu'nun O Ses Türkiye'de anlattığı hikayenin çalıntı mı? İşte 1 ay önce sosyal medyada paylaşılan o hikaye...

02.01.2023 16:17

Eşi Neslihan Atagül ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılan Kadir Doğulu'nun evliliklerinde yaşadıkları bir tartışmayı anlattığı anlar dikkat çekmişti. Doğulu'nun anlattığı hikayenin 7 Aralık 2022'de Twitter'da yapılan bir paylaşımdan esinlendiği ve çalıntı olduğu iddia edildi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahneye çıkarak Bal Böceği şarkısını söyledi. Performanslarından sonra jüri üyeleriyle sohbet eden çiftten Doğulu, evliliklerinde yaşadıkları bir olayı anlattı.

EŞİYLE YAŞADIKLARI TARTIŞMAYI ANLATTI

Yaşadıkları bir tartışmayı anlatan Kadir Doğulu, "Bir keresinde çok büyük bir tartışma yaşadık. Ben kapıyı vurup çıktım. İşlerimi halledip akşam eve geldiğimde koltukta uyuyakalmıştı. Normalde onu hayatta orada yatırmaz kucağıma alır yatağa götürürüm. O gün yapmadım çünkü kızgındım. Yatak odasına gidip yattım. Sabah yanıma geldi. İkimiz de kızgınız. Ben acaba biraz ara mı versek diye sordum o da 'tamam verelim' dedi. Birkaç saat geçti, evde birlikte vakit geçirdik. Ben tam dışarı çıkacakken geldi boynumda öptü. Sonra oturup konuştuk. Konuşurken ben dün gece eve geldim dedim o da 'fark ettim' dedi. Ben seni normalde yukarı götürürdüm ama götürmedim dedim. O da 'beni almanı çok bekledim' dedi. Ben de çok bekledim 'acaba aç mısın?' diye soracaksın diye dedim. O gün bizim miladımız var. Konuşarak çok şey anlaşılabiliyor" dedi.

Kadir Doğulu'nun O Ses Türkiye'de anlattığı hikaye çalıntı mı? Kullanıcılardan tepki yağmaya başladı

HİKAYENİN ÇALINTI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Doğulu'nun anlattıkları yazar ve aile danışmanı Adem Güneş'in Twitter'da paylaştığı bir hikayeye benzetildi. Kısa sürede Twitter'da gündem olan Doğulu için "Hikaye çalıntı, çok komik ya" yorumları yapıldı. Ünlü çift ise yorumlara sessiz kaldı.

İşte Kadir Doğulu için yapılan bazı yorumlar...

Kadir Doğulu'nun O Ses Türkiye'de anlattığı hikaye çalıntı mı? Kullanıcılardan tepki yağmaya başladı
Kadir Doğulu'nun O Ses Türkiye'de anlattığı hikaye çalıntı mı? Kullanıcılardan tepki yağmaya başladı
Kadir Doğulu'nun O Ses Türkiye'de anlattığı hikaye çalıntı mı? Kullanıcılardan tepki yağmaya başladı
YORUMLAR
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Seren Serengil, Kadir Doğulu tarafından aldatıldığını ileri sürdüğü Neslihan Atagül'ün paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti Seren Serengil, Kadir Doğulu tarafından aldatıldığını ileri sürdüğü Neslihan Atagül'ün paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadir Doğulu'nun O Ses Türkiye'de anlattığı hikayenin çalıntı mı? İşte 1 ay önce sosyal medyada paylaşılan o hikaye... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadir Doğulu'nun O Ses Türkiye'de anlattığı hikayenin çalıntı mı? İşte 1 ay önce sosyal medyada paylaşılan o hikaye... - Son Dakika
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