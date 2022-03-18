Eşini bir cinayete kurban veren Ece Erken ekrana çıkmayacağını açıkladı - Son Dakika
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Eşini bir cinayete kurban veren Ece Erken ekrana çıkmayacağını açıkladı

18.03.2022 13:51
Eşini bir cinayete kurban veren Ece Erken ekrana çıkmayacağını açıkladı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası zor zamanlar geçiren Ece Erken, günler sonra ilk kez bir AVM'de görüntülendi.

Beşiktaş eski yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günlerden geçen sunucu Ece Erken, günler sonra ilk kez oğlu Eymen ve annesi Nurhan Serpici ile birlerlikte Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

"EKRANLARA DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Eşinin ölümünden sonra kabuğuna çekilen Erken'in bitkin hali ise dikkatlerden kaçmadı. Çıkışta aracının getirilmesini beklerken görüntülenen Ece Erken'e "Yeniden ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" diye soruldu. "Şu an öyle bir düşüncem yok. Dinlenmeye ihtiyacım var" diyen Erken, muhabirlere teşekkür ederek oğlu ve annesiyle birlikte evinin yolunu tuttu.

Eşini kaybeden Ece Erken günler sonra görüntülendi
Eşini kaybeden Ece Erken günler sonra görüntülendi
Eşini kaybeden Ece Erken günler sonra görüntülendi
Eşini kaybeden Ece Erken günler sonra görüntülendi
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Beşiktaş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eşini bir cinayete kurban veren Ece Erken ekrana çıkmayacağını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini bir cinayete kurban veren Ece Erken ekrana çıkmayacağını açıkladı - Son Dakika
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