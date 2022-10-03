Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı - Son Dakika
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Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı

03.10.2022 22:22

Eski eşi Fatoş Yelliler'den ihanet iddiasıyla boşandıktan sonra kilo verip, yeni imajıyla ortaya çıkan Berdan Mardini önceki gün Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Mardini, ticaretten elini eteğini çekeceğini belirtti.

Eski eşi Fatoş Yelliler'in ihanetiyle sarsılan ünlü şarkıcı Berdan Mardini, uzun bir aradan sonra görüntülendi. Niştantaşı'nda gazetecilerle sohbet edenBerdan Mardini, yakın zamanda hem kadınlar hem de erkeklerin kullanabileceği kozmetik ürünler çıkaracağını söyleyip, ticarette zorlandığını anlattı.

"ŞARKI SÖYLEMEK DAHA KOLAY"

Şarkı söylemenin ticarete göre daha kolay olduğunu ifade eden şarkıcı, ilginç bir itirafta bulunup şöyle konuştu: "Bildiğin işi yapmak yani şarkı söylemek bence kolay, ticaret daha zor. Çünkü ticaret biraz yalancılık istiyor, biraz üç kağıtçılık istiyor, o da bana zor geliyor. Çok para kazanmak için çok yalan söylemen lazım ticarette. Zorlanıyorum zaten bir ortak bulsam hemen vereceğim devredip gideceğim. Biz zaten yatırımı memleket ve bölge için yaptık, o yüzden zarar olarak görmüyorum. Yakın zamanda kendi ürünlerimiz olan gülsuyu ve gülyağı ile birçok ürünle piyasaya çıkacağız"

"TÜRKÜCÜ ADLANDIRILMASINDAN HOŞLANMIYORUM"

Zayıfladığını ve artık saçını boyatmadığını söyleyen Berdan Mardini, yeni imajının meslektaşı Özcan Deniz'e benzetilmesi için "Artık saçımı boyatmıyorum kısalttım. Eleştirenler kendine baksın. 2003'den beri bu konu var yani normal insan birbirine benzeyebilir yani" diye konuşurken, 'türkücü' olarak adlandırılmaktan hoşlanmadığını şu sözlerle dile getirdi: "Türkücüler derken şöyle; zaten adlandırılmaktan hoşlanmıyorum. İşte 'türkücü, popçu falan' diye. Tarz olarak adlandırılmaktan da hoşlanmıyorum. Artık tarz diye bir şey de kalmadı ki herkes istediği şarkıyı söylüyor alt yapıyla. Birilerini kendime örnek almak gibi bir durum söz konusu değil. Ben hep kendime baktım. Ben nasılsam neysem öyle davrandım. Kamerayı görünce değişip numara yapmıyorum"

Eşi Fatoş Yelliler'in ihanetinden sonra ilk kez görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekecek
Eşi Fatoş Yelliler'in ihanetinden sonra ilk kez görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekecek
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Kaynak: Snob Magazin

Berdan Mardini, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı - Son Dakika

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