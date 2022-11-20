Kızını alıkoyarak darbettiği iddia edilen Uğur Akkuş soruları cevapsız bıraktı - Son Dakika
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Kızını alıkoyarak darbettiği iddia edilen Uğur Akkuş soruları cevapsız bıraktı

21.11.2022 08:49

Geçtiğimiz günlerde kızını kaçırarak şiddet uyguladığı iddia edilen Uğur Akkuş, önceki akşam eşi Ebru Şallı ile görüntülendi. Eski eşinin çocuk kaçırma iddiasına cevap vermeyen Akkuş, hızlı adımlarla uzaklaştı.

Son günlerde eşi Ebru Şallı ve kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Uğur Akkuş ile Ebru Şallı çifti, önceki akşam bir alışveriş merkezine girerken görüntülendi. Eski eşi Gonca Derin'in evini basıp çocuğunu izinsiz aldığı ve Derin'in kuzenini darp ettiği haberleri ile gündeme gelen Akkuş, tepkileriyle dikkat çekti.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTILAR

El ele mekana giren çift, basın mensupların "Olaylı gece ile ilgili neler söylemek istersiniz? Çocuğunuzu zorla aldığınız söyleniyor. Gonca Hanım'ın 'Uğur, beni de Ebru'yu da öldürecek.' açıklaması var. Konuşmayacak mısınız?" sorularına cevap vermeden hızlı adımlar ile mekana giriş yaptı.

Kızını alıkoyarak darbettiği ileri sürülen Uğur Akkuş, soruları cevapsız bıraktı

GONCA DERİN VE UĞUR AKKUŞ ARASINDA NE OLDU?

Gonca Derin, 2007-2018 yılları arasında evli kaldığı Uğur Akkuş'un kızını kaçırdığını hatta şiddet uyguladığını iddia etti. Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yapan Derin, kızının "Beni kucağına alarak oraya zorla soktu, lütfen ben alın" dediği ses kaydını paylaşarak yardım istedi. Gonca Derin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Destek rica ediyorum, kızım kaçırıldı. Şiddet görüyor, beni arıyor. Bulamıyoruz. Lütfen kızıma bir şey olmasın. Kendi ayağına sıkma bırak çocuğumu, kaçamazsın. Tutuklanacaksın yapma. Sabaha kadar buradayım. Çıkmazsa sabah Müge Anlı'nın kapısındayım" dedi.

Kızını alıkoyarak darbettiği ileri sürülen Uğur Akkuş, soruları cevapsız bıraktı
Uğur Akkuş ve Gonca Derin

UĞUR AKKUŞ İDDİALARI YALANLADI

Derin'in iddialarının ardından Instagram hesabından bir açıklama yaparak hakkındaki iddiaları yalanlayan Uğur Akkuş, şu ifadeleri kullandı: "Hakkımda yine asılsız bir takım İftiralar atılmış; kendi çocuklarımı kaçırdım diye. Bakmakla korumak, kollamak ilgi ve sevgi göstermekle sorumlu olduğum kendi çocuklarım, ara tatilde mahkeme kararı ile usulüyle pedagog eşliğinde aldırıp tatile çıkardım bütün karalama asılsız iftiralara artık inanmayın lütfen!"

Kaynak: Snob Magazin
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Gonca Derin, Uğur Akkuş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızını alıkoyarak darbettiği iddia edilen Uğur Akkuş soruları cevapsız bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızını alıkoyarak darbettiği iddia edilen Uğur Akkuş soruları cevapsız bıraktı - Son Dakika
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