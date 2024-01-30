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Survivor yarışmacısı Melih Özkaya, Yalı Çapkını dizisinde rol alacak - Son Dakika
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Survivor yarışmacısı Melih Özkaya, Yalı Çapkını dizisinde rol alacak

2018 yılında Survivor'a katılan ve Gönüllüler takımında yer alan Melih Özkaya, oyunculuk kariyerine devam ediyor. Özkaya, daha önce Emanet dizisinde rol almıştı ve şimdi Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oluyor.

30.01.2024 - 08:07,  Güncelleme: 08:14
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2018 yılında Survivor'a katılan ve Gönüllüler takımında yer alan Melih Özkaya, kariyerine oyunculukla devam ediyor. Daha önce Emanet dizisinde oynayan başarılı oyuncu, başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını'nın kadrosuna dahil oluyor.

AKIN'I OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OGM Pictures imzalı dizinin kadrosuna yakışıklı bir oyuncu katılıyor. Daha önce Survivor'da mücadele eden ve son olarak Emanet dizisinde Ali Komiser rolünü oynayan Melih Özkaya, Yalı Çapkını'nında Akın rolünü oynayacak.

Eski Survivor yarışmacısı Melih Özkaya, Yalı Çapkını'nın kadrosuna katılıyor

MELİH ÖZKAYA KİMDİR?

Melih Özkaya, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2011 yılında kamera önü eğitimi alarak oyunculuk eğitimine başlayan Özkaya, 2012 yılında Yer Gök Aşk adlı diziye üçüncü sezonda dahil oldu ve rol aldı. Çocuk yaşlardan beri sporla ilgilenen Melih Özkaya, bir süre amatör ve kısa vadeli çalışmalar yürüttükten sonra profesyonel olarak voleybol oynamaya başladı.

Profesyonelliğine kadar 15 yıl boyunca voleybol oynayan Özkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde altyapıda oynamaya başladı. 8 yıl süren profesyonel voleybol oyunculuğu döneminden sonra 2. Lig voleybol takımlarının formalarını giymeye başlayan Melih Özkaya, Tokat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımında oynadı. Melih Özkaya, aynı zamanda 3. Lig voleybol takımlarında da boy gösterdi.

Eski Survivor yarışmacısı Melih Özkaya, Yalı Çapkını'nın kadrosuna katılıyor
Eski Survivor yarışmacısı Melih Özkaya, Yalı Çapkını'nın kadrosuna katılıyor
Eski Survivor yarışmacısı Melih Özkaya, Yalı Çapkını'nın kadrosuna katılıyor
Eski Survivor yarışmacısı Melih Özkaya, Yalı Çapkını'nın kadrosuna katılıyor
Eski Survivor yarışmacısı Melih Özkaya, Yalı Çapkını'nın kadrosuna katılıyor
Survivor yarışmacısı Melih Özkaya, Yalı Çapkını dizisinde rol alacak
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Yalı Çapkını, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor yarışmacısı Melih Özkaya, Yalı Çapkını dizisinde rol alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor yarışmacısı Melih Özkaya, Yalı Çapkını dizisinde rol alacak - Son Dakika
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