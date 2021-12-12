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Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar - Son Dakika

Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar

12.12.2021 00:06

Eski Survivor yarışmacısı Berna Keklikler, TikTok fenomeni sevgilisi Gil Croes ile birlikte verdiği cüretkar pozları sosyal medya hesabından paylaştı. 32 yaşındaki modelin cesur paylaşımı takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla eski halinden eser kalmayan Berna Keklikler, sosyal medyadaki cüretkar pozlarıyla magazin gündemine geliyor.

SEVGİLİSİYLE POZLARINI PAYLAŞTI

2017'deki Survivor yarışmasının ardından Türkiye'de tanınmayı başarak ünlü model, bu kez TikTok fenomeni sevgilisi Gil Croes ile birlikte çektirdiği cüretkar fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

32 yaşındaki Berna Keklikler'in cesur pozları, takipçilerinin ağızlarını adeta açık bıraktı.

İşte o fotoğraflar;

Berna Keklikler'in sevgilisi ile verdiği cüretkar pozlar ağızları açık bıraktı
Berna Keklikler'in sevgilisi ile verdiği cüretkar pozlar ağızları açık bıraktı
Berna Keklikler'in sevgilisi ile verdiği cüretkar pozlar ağızları açık bıraktı
Berna Keklikler'in sevgilisi ile verdiği cüretkar pozlar ağızları açık bıraktı
Berna Keklikler'in sevgilisi ile verdiği cüretkar pozlar ağızları açık bıraktı
Berna Keklikler'in sevgilisi ile verdiği cüretkar pozlar ağızları açık bıraktı
Berna Keklikler'in sevgilisi ile verdiği cüretkar pozlar ağızları açık bıraktı
Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar

Berna Keklikler, Survivor, Estetik, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar - Son Dakika Magazin


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