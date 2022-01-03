Üye Girişi
Esra Erol'da kızının itiraflarını duyan anne yıkıldı - Son Dakika

Esra Erol'da kızının itiraflarını duyan anne yıkıldı

03.01.2022 23:46

Ekranların ilgiyle izlenen Esra Erol'da programında bu hafta yürekleri paramparça eden bir konu işlendi. Saliha Hanım, 23 yaşındaki kızı Zeynep'i bulmak için canlı yayına katıldı. Zeynep'in 17 yaşındayken Muhammet isimli bir kişiye kaçtığını ve evlendiğini söyleyen Saliha Hanım, şimdi de kızının ortadan kaybolduğunu ifade etti. Programa bağlanan kızı ise artık başka biriyle birlikte olduğunu itiraf ettikten sonra Saliha Hanım sinir krizi geçirdi.

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programında büyük bir dram yaşandı. Saliha Hanım, 23 yaşındaki Zeynep Karasakal'ın evden kaçtığını dile getirerek Esra Erol'dan yardım istedi.

KAÇTIĞI EŞİ, ZEYNEP'İ EVDE BULAMAMIŞ

Kızının evli olduğunu vurgulayan Saliha Hanım, damadı Muhammet Karasakal'ın kendisini aradığını "Zeynep yok" dediğini ve bunun üzerine karakola gittiklerini belirtti.

"YUVA KURDUM"

Esra Erol'un ulaştığı Zeynep Karasakal ise açıklamalarıyla herkesi şoke etti. Zeynep Karasakal, canlı yayına telefonla bağlanarak "Ben gayet iyiyim, neden bunu anlamıyorsunuz? Annemle konuştum, Diyarbakır'dayım. Burada güzel bir yuva kurdum, mutluyum" dedi.

"GELECEĞİM"

Zeynep Hanım, "Kiminle yuva kurdun?" sorusuna da, "Orası şimdilik benden kalsın. Ben birkaç ay sonra geleceğim zaten" cevabını verdi.

"BOŞANMA AŞAMASINDAYIZ"

Eşi Muhammet Bey'in hayatındaki kişiden haberi olmadığını dile getiren Zeynep Hanım, "Ben eşimle konuşmak istemiyorum. Zaten boşanma aşamasındayız. O dava açmış yakında mahkememiz var" ifadelerini kullandı.

"YUVA ÜSTÜNE YUVA OLMAZ"

Saliha Hanım ise kızının sözlerine, "Yuva üstüne yuva olmaz. Senin resmi nikahın var, boşanmadan yuva kuramazsın. Önce boşanman gerek, senin gül gibi kocan var" şeklinde karşılık verdi.

"GEL KIZIM"

Saliha Hanım, "Orada ağlayarak beni rezil etme" diyen ve ardından telefonu kapatan kızına ise "Kızım bağırma yavrum, hep böylesin. Beni dinlemezsin, hep dışarıdakileri dinlersin. Gel beni dinle, gel kızım" diyerek seslendi.

YORUMLAR
500

Esra Erol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Erol'da kızının itiraflarını duyan anne yıkıldı - Son Dakika Magazin


Alkollü halde araç kullanan sürücüden polislere şaşırtan savunma Alkollü halde araç kullanan sürücüden polislere şaşırtan savunma         
23:39
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım         
16:00
Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti         
15:58
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi         
12:49
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01

Son Dakika Haberleri
23:38 Alkollü halde araç kullanan sürücüden polislere şaşırtan savunma
23:35 Okkalı ÖTV zammı sonrası tedarik sorunu patlak verdi, tekel bayileri dükkan kapattı
23:10 Apple'ın piyasa değeri tarihte görülmemiş seviyeye çıktı
23:08 Mbappe ve Haaland'a verdikleri para akıllara zarar
23:05 Tanju Özcan elindeki ampulü kırarak tepki gösterdi
22:49 Ankara Valiliği'nden su baskını, sel ve çığ tehlikesi uyarısı
22:35 Ronaldo ve arkadaşlarını perişan ettiler
22:27 En düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya yükseldi! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacakları yeni maaşlar
22:27 Kadınlar için planlanan güzellik merkezinin açılışına hiç kadın katılmadı
22:23 Terfi alan hakemin görüntüsü taraftarı çılgına çevirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 23:51:09. #1.13#
SON DAKİKA: Esra Erol'da kızının itiraflarını duyan anne yıkıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement