Hollywood'un yıldız oyuncularından Eva Mendes, yaptığı paylaşımla özellikle Türk takipçilerini şaşırttı. Güzel oyuncu Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ı "İkon" başlığıyla paylaştı.
Küba asıllı ABD'li oyuncu Eva Mendes, Türkan Şoray'ın 'Arım, Balım, Peteğim" filminden bir kesit paylaşarak, Türkan Şoray'a olan hayranlığını dile getirdi. Eva Mendes, paylaşımına "Sigara içmeyin ama üzgünüm. Türkan Şoray bir ikon. Ona bak ve keyfini çıkar" notunu düştü.
4 milyondan fazla takipçisi olan Eva Mendes'in paylaşımı özellikle Türk takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve paylaşım kısa sürede gündem oldu.
Son Dakika › Magazin › Hollywood yıldızı Eva Mendes, Sultan'ı yere göğe sığdıramadı: Türkan Şoray bir ikon - Son Dakika