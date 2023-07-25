Hollywood yıldızı Eva Mendes, Sultan'ı yere göğe sığdıramadı: Türkan Şoray bir ikon - Son Dakika
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Hollywood yıldızı Eva Mendes, Sultan'ı yere göğe sığdıramadı: Türkan Şoray bir ikon

25.07.2023 16:37

Hollywood'un ünlü oyuncusu Eva Mendes, Türkan Şoray'ın hayranı olduğunu belirterek onu 'ikon' olarak nitelendirdi. Mendes'in paylaşımı Türk takipçileri arasında büyük ilgi gördü.

Hollywood'un yıldız oyuncularından Eva Mendes, yaptığı paylaşımla özellikle Türk takipçilerini şaşırttı. Güzel oyuncu Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray'ı "İkon" başlığıyla paylaştı.

"O BİR İKON"

Küba asıllı ABD'li oyuncu Eva Mendes, Türkan Şoray'ın 'Arım, Balım, Peteğim" filminden bir kesit paylaşarak, Türkan Şoray'a olan hayranlığını dile getirdi. Eva Mendes, paylaşımına "Sigara içmeyin ama üzgünüm. Türkan Şoray bir ikon. Ona bak ve keyfini çıkar" notunu düştü.

Dünyaca ünlü oyuncu Eva Mendes'in Türkan Şoray hayranlığı! 'İkon' notuyla paylaştı

TÜRK TAKİPÇİLERİNİ MEST ETTİ

4 milyondan fazla takipçisi olan Eva Mendes'in paylaşımı özellikle Türk takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Dünyaca ünlü oyuncu Eva Mendes'in Türkan Şoray hayranlığı! 'İkon' notuyla paylaştı
Dünyaca ünlü oyuncu Eva Mendes'in Türkan Şoray hayranlığı! 'İkon' notuyla paylaştı
Dünyaca ünlü oyuncu Eva Mendes'in Türkan Şoray hayranlığı! 'İkon' notuyla paylaştı
Dünyaca ünlü oyuncu Eva Mendes'in Türkan Şoray hayranlığı! 'İkon' notuyla paylaştı
Dünyaca ünlü oyuncu Eva Mendes'in Türkan Şoray hayranlığı! 'İkon' notuyla paylaştı
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Türkan Şoray, Eva Mendes, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hollywood yıldızı Eva Mendes, Sultan'ı yere göğe sığdıramadı: Türkan Şoray bir ikon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollywood yıldızı Eva Mendes, Sultan'ı yere göğe sığdıramadı: Türkan Şoray bir ikon - Son Dakika
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