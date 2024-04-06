Şarkılarıyla adından söz ettiren Yeşim Erçetin, geçtiğimiz yıllarda Fevzi Kardeseci ile Miami'de nikah masasına oturarak orada yaşamaya başlamıştı. Şarkıcılığı bırakan Erçetin, yeni mesleğiyle dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Yeşim Erçetin, doğum koçluğu yapmaya başladı. Hamilelere koçluk yaparak doğumlara girmeye başlayan ünlü isim, Instagram hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Erçetin, bu süreçte takipçilerinden gelen soruları da cevaplamayı ihmal etmiyor. Son yayınladığı videosunda yaptığı işten bahseden Erçetin "Gelen hamileleri doktorlarımızla tanıştırarak onlara eşlik ediyorum. Doğum esnasında da hem psikolojik hem de fiziksel olarak destek veriyorum" dedi.
Son Dakika › Magazin › Evlenip Miami'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu - Son Dakika
Sevda Erginci ve Gökhan Alkan'ın başrolünü paylaştığı Kül Masalı dizisi için final kararı alındı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, 10. bölümle ekran macerasını noktalayacak.
Alişan, çocukları Burak ve Eliz'in hayvan sevgisinden mahrum kalmaması için Asil Yavrular çiftliğinden bir Poodle ırk köpek olan Kaju'yu sahiplendi. Alişan, köpek korkusunun azaldığını ancak hala büyük köpeklerden korktuğunu söyledi.
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Türk müzisyen Tahsin İncirci, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat etti. İncirci, tansiyonu yüksek şarkıların bestecisi olarak bilinirken, TKP ve Enternasyonal Marşlar gibi şarkılarıyla Türkiye'de yasaklı şarkı listesinde yer almıştır. Berlin'de uzun yıllar yaşayan İncirci, birçok ünlü parçaya imza atmıştır.
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2006 yılında katıldığı ödül töreninde lüks aracının kapısını açamayan Tom Cruise, Bugatti markası tarafından kara listeye alındı.
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