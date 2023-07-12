Evleneceği düşünülen çiftten sürpriz karar! Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'na engel attı - Son Dakika
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Evleneceği düşünülen çiftten sürpriz karar! Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'na engel attı

12.07.2023 09:11

Rol aldıkları projelerle isimlerinden söz ettiren Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu, uzun süredir aşk yaşıyor. Evlilik müjdesi beklenen çiftten Gürbüz, sevgilisini sosyal medya hesabından engelledi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdilerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan ve kızı Yemin'le Kaş'a tatile gideceği konuşulan İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün ilişkide kriz yaşadığı ileri sürüldü.

Rol aldıkları projelerle isimlerinden söz ettiren Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu, uzun süredir aşk yaşıyor. Evlilik müjdesi beklenen çiftten Gürbüz, sevgilisini sosyal medya hesabından engelledi.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdilerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan ve kızı Yemin'le Kaş'a tatile gideceği konuşulan İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün ilişkide kriz yaşadığı ileri sürüldü. Aslıhan Gürbüz, Instagram'da beraber fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engelledi. İsmail Hacıoğlu'nun ise fotoğrafları kaldırmadı. Ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktaladıkları iddia edildi.

Evlilik müjdesi beklenirken ayrıldılar! Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu engelledi
Evlilik müjdesi beklenirken ayrıldılar! Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu engelledi
Evlilik müjdesi beklenirken ayrıldılar! Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu engelledi
Evlilik müjdesi beklenirken ayrıldılar! Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'nu engelledi
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İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Gürbüz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evleneceği düşünülen çiftten sürpriz karar! Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'na engel attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evleneceği düşünülen çiftten sürpriz karar! Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'na engel attı - Son Dakika
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