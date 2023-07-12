Evleneceği düşünülen çiftten sürpriz karar! Aslıhan Gürbüz, İsmail Hacıoğlu'na engel attı

Rol aldıkları projelerle isimlerinden söz ettiren Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu, uzun süredir aşk yaşıyor. Evlilik müjdesi beklenen çiftten Gürbüz, sevgilisini sosyal medya hesabından engelledi.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdilerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan ve kızı Yemin'le Kaş'a tatile gideceği konuşulan İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün ilişkide kriz yaşadığı ileri sürüldü. Aslıhan Gürbüz, Instagram'da beraber fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engelledi. İsmail Hacıoğlu'nun ise fotoğrafları kaldırmadı. Ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktaladıkları iddia edildi.