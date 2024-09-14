Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'ndeki performansıyla alkış topladı - Son Dakika
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Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'ndeki performansıyla alkış topladı

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Dün akşam 3. sezonun ilk bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Evrim Alasya oyunculuk performansıyla alkış topladı. Önce eşinin ihanetini sonra da kız kardeşi Alev'in ölüm haberini alan Kıvılcım'ı oynayan Alasya için ''Oynamadı, yaşadı'' yorumları yapıldı.

14.09.2024 11:29
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Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dün akşam 3. sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sezona heyecanlı bir bölümle başlayan dizide Kıvılcım'ı oynayan Evrim Alasya, performansıyla tüyleri diken diken etti.

ÖNCE İHANET SONRA KARDEŞ ACISI

Eşi Ömer'in yeğeni Fatih'in eşi Görkem'le daha önce ilişki yaşadığını öğrenen Kıvılcım, büyük bir yıkım yaşadı. Ağlayarak herkesin yanında uzaklaşan Kıvılcım, geceyi yeni tanıştığı Cemal'in evinde geçirdi. Ömer'le yüzleşen Kıvılcım "Ben sana ihanet ettim hem de dün gece" diyerek intikam aldı.

Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'ndeki performansıyla alkış topladı

İhanet acısıyla yıkılan Kıvılcım doğum yapacağı için Almanya'ya yanına gittiği kardeşi Alev'in ölüm haberiyle kahroldu. Hastane koridorunda kendisini yere atarak ağlayan Kıvılcım daha sonra yeni doğan yeğenini alarak Türkiye'ye geldi. Evrim Alasya iki bölüm boyunca yer aldığı her sahnedeki performansıyla izleyicileri kendine hayran bıraktı. Başarılı oyuncu için "Sen oynamadın resmen sahneyi yaşadın" yorumları yapıldı.

Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'ndeki performansıyla alkış topladı

İşte Evrim Alasya için yapılan bazı yorumlar...

Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'ndeki performansıyla alkış topladı
Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'ndeki performansıyla alkış topladı
Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti\'ndeki performansıyla alkış topladı

Evrim Alasya, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'ndeki performansıyla alkış topladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat denizli: ilk geceden tanımadıgı adamla yatmak oyuculukmu ayıp ya oyuncular yesilcamda kaldı.. 9 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: evet yatacak yeni birini buldu ya takdiri hak etti.. 5 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'ndeki performansıyla alkış topladı - Son Dakika
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