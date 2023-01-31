Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'nin setinde olay çıkardığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'nin setinde olay çıkardığı iddiasını yalanladı

31.01.2023 16:20

Evrim Alasya, başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti setinde kuaför yüzünden ekiple tartışarak mekanı terk ettiği iddiasını yaptığı paylaşımla yalanladı. Alasya, sette çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayarak hakkındaki iddiayı tiye aldı.

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde olay çıktığı iddia edildi. Sete kendi kuaförünü isteyen Alasya'nın olay çıkardığı ileri sürüldü.

SET VE YAPIM EKİBİNE KÜFRETTİĞİ İDDİASI

İddiaya göre; Evrim Alasya, dizi ekibinin ayarladığı kuaförü beğenmeyip kendi özel kuaförünü sete getirmek istedi. Ancak yapım şirketi, masrafı karşılamayacağını belirtince duruma sinirlenen Evrim Alasya, set ve yapım ekibine küfürler yağdırarak çekimleri yarıda keserek seti terk etti.

EVRİM ALASYA KAVGA İDDİASINI TİYE ALDI

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan tartışma iddiasına Evrim Alasya'dan cevap gecikmedi. Instagram hesabından sette çektirdiği bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Evrim Alasya sette herkese küfürler savurdu, herkesi kırdı geçirdi, seti dağıttı. Kaprisleriyle herkesi yıldırdı şimdi sahne çekecek" diyerek kavga iddiasını yalanladı.

Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Evrim Alasya, sette olay çıkardığı iddiasını tiye aldı
Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Evrim Alasya, sette olay çıkardığı iddiasını tiye aldı
Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Evrim Alasya, sette olay çıkardığı iddiasını tiye aldı
Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Evrim Alasya, sette olay çıkardığı iddiasını tiye aldı
Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Evrim Alasya, sette olay çıkardığı iddiasını tiye aldı
Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Evrim Alasya, sette olay çıkardığı iddiasını tiye aldı
Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Evrim Alasya, sette olay çıkardığı iddiasını tiye aldı
Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Evrim Alasya, sette olay çıkardığı iddiasını tiye aldı
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Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'nin setinde olay çıkardığı iddiasını yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'nin setinde olay çıkardığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
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