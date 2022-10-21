Paylaşımlar birlikteliği ele verdi! Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen, birlikte Yunanistan'da konsere gitti - Son Dakika
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Paylaşımlar birlikteliği ele verdi! Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen, birlikte Yunanistan'da konsere gitti

22.10.2022 10:09

Geçtiğimiz günlerde Emirgan'daki bir mekanda görüntülenen Umut Evirgen-Farah Zeynep Abdullah ikilisinin, bu sefer de Yunanistan'daki bir konsere gittiği ortaya çıktı.

Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Sarıkaya ile ilişkisini bitiren Evirgen, önceki akşam oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Emirgan'da görüntülendi.

KONSER PAYLAŞIMLARI ELE VERDİ

Evirgen son olarak Alina Boz'u sosyal medyada yakın takibe almıştı. Bu durumdan rahatsız olan Alina Boz, Evirgen'i takipten çıkmıştı. Çapkın işletmeci daha sonra Farah Zeynep Abdullah ile Emirgan'da birlikte görüntülenmişti. Evirgen ve Abdullah bu kez Yunanistan'daki bir konserde ortaya çıktı. Bir süredir birlikte oldukları söylenen Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen, Yunanistan'da aynı konserden paylaşım yapınca aşkı ele verdiler. George Mazonakis'in konserine giden sevgililer peş peşe yayın yaptı.

Farah Zeynep Abdullah Önce Bergen'i Sonra Umut Evirgen'in Kalbini Çaldı

SERENAY'IN ROLÜNÜ ALMIŞTI

Farah Zeynep Abdullah'ın, Serenay Sarıkaya'nın oynayacağı kesinleşen "Bergen" rolünü kapması büyük ses getirmiş, haftalarca konuşulmuştu. Abdullah, Bergen'in ardından şimdi de Serenay Sarıkaya'nın ayrıldığı sevgilisi Umut Evirgen'in kalbini çaldı.

Farah Zeynep Abdullah daha önce Eser Yenenler, Gökhan Tiryaki, Caner Cindoruk, Ahmet Rıfat Şungar, Doğu Demirkol, Reynmen ve DJ Artz lakaplı Efe Çelik ile aşk yaşamıştı.

Farah Zeynep Abdullah Önce Bergen'i Sonra Umut Evirgen'in Kalbini Çaldı
Farah Zeynep Abdullah Önce Bergen'i Sonra Umut Evirgen'in Kalbini Çaldı
Kaynak: Snob Magazin
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Farah Zeynep Abdullah, Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen, Emirgan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Paylaşımlar birlikteliği ele verdi! Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen, birlikte Yunanistan'da konsere gitti - Son Dakika

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