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Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi - Son Dakika
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Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi

Sosyal medya fenomeni Ecem Taşer, kocası olmadan tatile gitmesi ve döndükten sonra HPV aşısı yaptırmasıyla eleştirilere maruz kaldı. ''Kocanı mı aldattın?'' yorumlarına maruz kalan Taşer açıklama videosu yayınladıktan sonra Instagram hesabını kapattı.

27.12.2023 - 10:43,  Güncelleme: 11:16
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Yayınladığı videolarla zaman zaman gündem olan fenomen Ecem Taşer, kocası olmadan tatile gittiği için sosyal medyada TT oldu. Taşer'in, ülkeye döndükten HPV aşı videosu yayınlaması daha da farklı yerlere çekilince genç fenomen gelen yorumlara dayanamadı. Taşer önce hakaret edenlere dava açacağını söyledi, daha sonra Instagram hesabını kapattı.

TATİL DÖNÜŞÜ YAPTIRDIĞI AŞI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Daha önce 5 yıldır neden sütyen kullanmadığını açıkladığı videosu viral olan Taşer, kocası olmadan arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktığını anlatan video yayınladı. Tatilden sonra HPV aşsı yaptıran ve Taşer konuyla ilgili takipçilerini bilgilendirmek istedi ancak konu çok farklı yerlere çekildi.

Fenomen Ecem Taşer, kocası olmadan tatile gittiği için linç edildi
Fenomen Ecem Taşer, kocası olmadan tatile gittiği için linç edildi
Fenomen Ecem Taşer, kocası olmadan tatile gittiği için linç edildi

EŞİNİ ALDATTIĞINI ÖNE SÜRDÜLER

Sosyal medya kullanıcıları, kocası olmadan tatile gittiği ve döndükten sonra aşı yaptırdığı için Taşer'i yerden yere vurdu. Birçok kişi Taşer'in eşini aldattığını öne sürdü.

Tek başına tatile giden fenomene HPV aşısı linci! 'Kocanı mı aldattın' diyerek yüklendiler
Fenomen Ecem Taşer, kocası olmadan tatile gittiği için linç edildi

"NASIL BU KADAR AŞAĞILIK OLABİLİRSİNİZ?"

Hakaret dolu yorumlara dayanamayan Ecem Taşer, önce dava açacağını söyledi. Taşer, daha sonra "İnsan sadece kocası olmadan arkadaşlarıyla tatile gitti diye, nasıl bu kadar hakaret nasıl bu kadar aşağılık olabilirsiniz. Twitter'da her yerde gündem olmuş. Sorun ne? Sorun sizin pis zihniyetinizde. Ne oluyor, bir kadın tek başına tatile gidince ne oluyor. Nasıl bir ailede büyüdünüz? Nasıl bir ailede yetiştiniz, ne gördünüz ailenizde bu kadar aşağılık olacak, bu kadar hayvanlaşacak ne yaşadınız? Bu kez gerçekten kadınlar destekçim binlerce kez teşekkür ediyorum. Ama ne oluyor da ülkemin o çok şahane yobaz erkekleri kafayı yediler. Gerçekten hiç üşenmem hakaret edenlere dava açarım, kafayı yersiniz. Yalvartırım. D..... Aklınız tek bir yerde, beyniniz çalışmıyor. Zekasızsınız. Aklınıza gerçekten bir erkeğin iyi olduğu için sevilebileceği gelmiyor. Derdiniz ne ya sizin benimle? Ben yorumlarda kocama neden hakaret edildiğini biliyorum. Sebebi; diğer bütün kadınlara değer veren erkekleri caydırmak. Siz busunuz. Sizin eşiniz sizden böyle bir şey talep eder ve bir an olsun yobaz dünyanızdan çıkmak zorunda kalırsınız diye sizin gibi olmayan bütün erkekleri 'hanımcı' diyerek ötekileştiriyorsunuz." diyerek öfke kustu. Genç fenomen daha sonra Instagram hesabını kapattı.

Fenomen Ecem Taşer, kocası olmadan tatile gittiği için linç edildi
Fenomen Ecem Taşer, kocası olmadan tatile gittiği için linç edildi
Fenomen Ecem Taşer, kocası olmadan tatile gittiği için linç edildi
Fenomen Ecem Taşer, kocası olmadan tatile gittiği için linç edildi
Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, "Kocanı mı aldattın?" sözleriyle linç edildi
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Instagram, HPV, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tek başına çıktığı tatil dönüşü HPV aşışı yaptıran fenomen Ecem Taşer, 'Kocanı mı aldattın?' sözleriyle linç edildi - Son Dakika


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