Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı - Son Dakika
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Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı

25.05.2022 15:46

Fenomen ve şarkıcı Reynmen, 2019 yılında anlaşmazlık yaşadığı organizasyon şirketiyle olan davayı kaybetti. 200 bin euronun yıllık dövize uygulanan en yüksek faiziyle birlikte firmaya ödemesine karar verilirken, firmanın avukatı da Reynmen hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlattı.

Önceki sosyal medya hesabından paylaşım yaparak benzin fiyatlarına sitem eden Reynmen'in başı 2019 yılında anlaşma yaptığı organizasyon firmasıyla derde girdi. Firmanın açtığı davayı kaybeden fenomen, milyonlarca liralık tazminat ödemeye mahkum edildi.

PANDEMİ NEDENİYLE KONSERLER YAPILAMADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir organizasyon şirketinin sahibiRıza Cerit, 23 Eylül 2019'da 500 bin Euro karşılığı 10 konserlik turne anlaşması yaptığı Reynmen'e dava açmıştı. Cerit, Reynmen'e 200 bin Euro ödeme yapıldığını ancak pandemi nedeniyle konserler gerçekleşmeyince parayı geri istedikleri halde alamadıklarını açıkladı.

REYNMEN'E 3 MİLYONLUK İCRA

Davayla ilgili son gelen haberlere göre mahkeme yargılama masraflarının ve 200 bin euronun yıllık dövize uygulanan en yüksek faiziyle Rıza Cerit'e ödenmesine karar verdi. Cerit, avukatı Eda Salman aracılığıyla 3 milyon 894 bin 378 TL'lik icra takibi başlattı. Reynmen tebligat eline ulaştıktan 7 gün içerişinde ödeme yapmak zorunda… Ödeme yapılmadığı sürece tutarının miktarı da artacak.

Eski firmasıyla başı derde giren Reynmen hakkında milyonlarca liralık icra takibi başlatıldı
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