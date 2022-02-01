Üye Girişi
Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin şüpheli ölümünde 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin şüpheli ölümünde 7 kişi gözaltına alındı

01.02.2022 09:05

Bizim Köyün Kızları programıyla ünlenen Kübra Ece 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olay sırasında evde olduğu öğrenilen 7 kişi polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

30 Ocak günü sat 04.45 sıralarında Avcılar'da meydana gelen olayda Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla ünlenen Kübra Ece, henüz bilinmeyen bir şekilde 4. Kattaki evden aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, sağlık ekipleri ise Kübra Ece'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kübra Ece, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

7 KİŞİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

İnceleme yapan ekipler, olay sırasında evde bulunan M.Ö., M.E.Ş., M.E.Ş., A.Ç., M.A.Ş.,H.A ve yabancı uyruklu L.M.R.C. polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette alınan ilk ifadelerde, Kübra Ece'nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.E.Ş. ile kıskançlıktan dolayı tartıştıkları ve sinirlenerek atladığını söylendiği öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

SERBEST BIRAKILDILAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınarak bugün 'Şüpheli' sıfatı ile mahkemeye sevk edilen Kübra Ece'nin yanındaki biri yabancı 7 kişinin Küçükçekmece Adliyesi'nde ifadeleri alındı. Savcılık, şüpheli isimlerin serbest bırakılmasına karar verdi.

Son dakika haber | Televizyon programıyla ünlenen Kübra Ece 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

ECE'NİN KUZENİ: NİŞANLI DEĞİL, O EVE NİYE GİTTİĞİNİ BİLMİYORUZ

Olayla ilgili konuşan Kübra Ece'nin kuzeni İbrahim Sunar, cinayet şüphesi olduğunu ifade ederek sonuna kadar konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Sunar, çok bilgileri olmadığını ama medyaya yansıtıldığı gibi nişanlı olmadığını kaydederek, "Biz sadece çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gittiğini biliyoruz. Doğum gününü kutluyorlar eve geliyorlar. Daha sonra ne olduysa, telefon mu geldi haber mi geldi bilmiyorum çıkıp olayın yaşandığı eve gidiyorlar. Ondan sonrasını biz de bilmiyoruz. Şu an polis de oradakilerin ifadelerini alıyor zaten. Adalete güveniyoruz. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız. Olayın gerçekleştiği ev bir arkadaşlarına ait" dedi.

"YA BİRİ İTTİ YA DA KENDİSİ ATLADI"

Sözlerine devam eden İbrahim Sunar, "Bizim kızımızın çok yakın bir arkadaşının erkek arkadaşının evi. Ama içeride ne oldu ne bitti biz de bilmiyoruz. Bize sabah 04.30 gibi haber geldi. Biz hep beraber koştuk gittik. Bunun mutlaka bir sorumlusu vardır. Ya biri itti ya da kendisi atladı. Atladıysa da neden atladı? Orada illa ki bir konuşma oldu, bir şeyler geçti ki kızımız yaptıysa da bu duruma geldi. Orasını tabi adalet çözecek. Devletin bütün kadın cinayetlerinde olduğu gibi bu konuda da failleri bulacağına inanıyorum. Biz de o zaman işte yapacak bir şeyimiz yok yasımızla oturacağız. Nişanlısı yok, öyle bir şey yok. Olayla alakalı da 7 şüpheli gözaltında sorguları yapılıyor diye biliyoruz" şeklinde konuştu.

KÜBRA ECE KİMDİR?

Kübra Ece Bizim Köyün Kızları yarışmasında kendinden şu sözlerle bahsetmişti: "29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla."

Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin şüpheli ölümünde 7 kişi gözaltına alındı
Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin şüpheli ölümünde 7 kişi gözaltına alındı
YORUMLAR
500

Bizim Köyün Kızları, Avcılar, Polis, Ocak, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin şüpheli ölümünde 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
09:05 Yaşlı adam evin bahçesinde kendini astı
09:05 Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin şüpheli ölümünde 7 kişi gözaltına alındı
09:04 Omigron bitmeden alt türü hızla yayılıyor! Uzmanlar uyardı: Yeni varyant daha tehlikeli
08:55 Seyir halindeki araç, cayır cayır yandı! Sürücü son anda kurtuldu
08:53 İddianame tamamlandı! Asiye'ye saldıran köpekler silah sayıldı
08:30 Tuğba Ekinci'den Hadise'ye kaslı gönderme! Benimki daha yakışıklı ve borcu yok
08:20 Kocasıyla ilişki yaşayan arkadaşının yüzünü ve omzunu jiletle kesti! Savunması pes dedirtti
08:07 Adalet Bakanı Bozdağ'dan ayağının tozuyla ilk talimat: Kadın cinayetleri ve çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili gerekeni yapın!
08:06 Mert Öcal, Survivor'dan ayrılıyor mu? Sürgün adasına tepki gösterdi: Bilsem buraya gelmek için düşünürdüm!
08:04 "Çocuklarımı görmek istiyorum" dedi! Gittiği evde kan döktü: Eski eş ve ailesi yaralı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 09:15:15. #1.13#
SON DAKİKA: Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin şüpheli ölümünde 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement