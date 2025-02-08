Arabesk müziğin efsane sesi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta aramızdan ayrıldı. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Tayfur'un mirası ise hiç gündemden düşmedi. Hatta miras süreci kızı Tuğçe Tayfur'un dava açmasıyla mahkemeye taşındı. Peki Ferdi Tayfur mirasının ne kadarını vakıflara bağışladı? İşte yanıtı...
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, yıllar boyunca edindiği servetinin önemli bir kısmını bağışladı. Sabah'ta yer alan habere göre; Tayfur'un, TSK, eğitim ve sağlık kuruluşlarına yaptığı bağışlarla birlikte, toplam 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktı.
Ferdi Baba'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne; Bolu ve Mudurnu'da bulunan 4 dükkanını, LÖSEV'e Yalova'daki 8 lüks villasını, Darüşşafaka'ya ise Marmaris'te yer alan 2 villa ve İstanbul'daki bir dükkanını bağışladığı öğrenildi.
Mirasının bir kısmını TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka'ya bırakırken geri kalanını ise 11 kişi arasında paylaştırdığı ortaya çıktı. Vasiyette Ferdi Tayfur'un anlaşmazlık yaşadığı belirtilen kızı Tuğçe Tayfur ve kendisine daha önce böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'un olmaması dikkat çekti.
Son Dakika › Magazin › Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (17)