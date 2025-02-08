Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı

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Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrılmasından itibaren serveti gündemden düşmedi. Tayfur'un servetinin ne kadarını hayır kurumlarına bağışladığı ortaya çıktı.

08.02.2025 10:08
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Arabesk müziğin efsane sesi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta aramızdan ayrıldı. Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Tayfur'un mirası ise hiç gündemden düşmedi. Hatta miras süreci kızı Tuğçe Tayfur'un dava açmasıyla mahkemeye taşındı. Peki Ferdi Tayfur mirasının ne kadarını vakıflara bağışladı? İşte yanıtı...

Ferdi Tayfur hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı

SERVETİNİN YÜZDE 10'UNU VAKIFLARA BAĞIŞLADI

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, yıllar boyunca edindiği servetinin önemli bir kısmını bağışladı. Sabah'ta yer alan habere göre; Tayfur'un, TSK, eğitim ve sağlık kuruluşlarına yaptığı bağışlarla birlikte, toplam 3 milyar liralık servetinin yüzde 10'unu vakıflara aktardığı ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı

HANGİ KURUMA NE BIRAKTI?

Ferdi Baba'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne; Bolu ve Mudurnu'da bulunan 4 dükkanını, LÖSEV'e Yalova'daki 8 lüks villasını, Darüşşafaka'ya ise Marmaris'te yer alan 2 villa ve İstanbul'daki bir dükkanını bağışladığı öğrenildi.

Ferdi Tayfur hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı

KIZI VE OĞLU VASİYETTE YOK

Mirasının bir kısmını TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka'ya bırakırken geri kalanını ise 11 kişi arasında paylaştırdığı ortaya çıktı. Vasiyette Ferdi Tayfur'un anlaşmazlık yaşadığı belirtilen kızı Tuğçe Tayfur ve kendisine daha önce böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'un olmaması dikkat çekti.

Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı

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Son Dakika Magazin Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Bayram Izgoren:
    bobregini veren ogluna neden birakmadin sorun hwrneyse bile adam canindan bir parca vermis sen yinede verseydin kus olsan bile 122 6 Yanıtla
  • Aa:
    evlat ayrılmaz.Hadi lösev vs anladık ta TSK neden.Pasalar yesin diyemi.yillardir kaynakları mızı onlar tüketiyor bide millete tepeden bakıyor.dikkat edin ordumuz demiyorum paşalar diyorum.Her darbede zengin olan bankaları bankaları geçiren paşalar 24 83 Yanıtla
  • mesut uluç:
    Allah razı olsun. Allah rahmet etsin 63 8 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    böbreğini veren oğluna vermemen büyük ayıp adam kendinden gecmiş 60 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    malum kişiye mirasını bırakmadığın için seni Daha çok sevdik o ve kocası uyku uyuyamaz artık ee ne ekersen onu biçersin 40 10 Yanıtla
  • Adem GS:
    Allah razı olsun...kral adamdın güzel şarkılar.guzel hatıralar bıraktın... 32 7 Yanıtla
  • Ali null:
    Ferdi bey diyordu ne oldu şimdi babamı oldu 32 2 Yanıtla
  • Orhan Güçlü:
    Artık yetmezmi bu lüzumsuz haberlere yer vermeye.Ya ferdi ya ikardi artık bayağı baydiniz. 17 7 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    ALLAH RAHMET EYLESİN FERDİ TAYFUR,a OĞLU İLE O MALUM DİĞER KIZINA NİLEY BIRAKMADIYSA VARDIR BİR BİLDİĞİ KİMSE FERDİ BABAYİ KINAMASIN ADAM İŞİNİ BİLİYO HELAL OLSUN HAK ETMEYENE VERMİYECEKSİN MEKANJN CENNET OLSUN FERDİ TAYFUR 15 2 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    böbreğini veren çocuğuna belki yaşarken vermiş olabilir. 16 1 Yanıtla
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