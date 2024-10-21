Ferdi Tayfur Hayranı Genç Nostalji Estiriyor

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Bu kez de basına sataştı

ANTALYA'da yaşayan Talha Siraç Ünlü (17), Ferdi Tayfur hayranlığını hayatına taşıdı. Ünlü, dış görünüşüyle nostalji rüzgarı estiriyor.

Antalya'da lise öğrencisi Talha Siraç Ünlü, çocukluğunda babasının sürekli Ferdi Tayfur şarkıları dinlemesiyle sanatçıya hayranlık besledi. Ünlü, büyüyünce saçlarına Ferdi Tayfur'un saç stilini yansıttı, mahalledeki terzisine Tayfur'un sahne kıyafetlerini diktirdi. Gündelik yaşamında bu kıyafetlerle ve saç modeliyle gezen Ünlü, görünümüyle dikkati çekiyor.

'11 YAŞINDAN BERİ HAYRANIM'

Talha Siraç Ünlü, "11 yaşından beri Ferdi Tayfur hayranıyım. Babam hep dinlerdi, ben de araştırdım. Sonunda hayranı oldum. Çok seviyorum Ferdi Tayfur'u. Şöhreti olsun, karizması olsun, sesi olsun, arabesk dünyasında 1 numara benim için. Öyle bir sanatçıya hayranlık beslediğim için kendimle gurur duyuyorum" dedi.

Gündelik yaşamında Tayfur'un giyim tarzını benimsediğini aktaran Ünlü, "İnsanlar bana güzel tepki veriyor. Beni gördüklerinde 'Ne kadar iyi giyiniyorsun', 'Tarzın çok güzel', 'Eskileri yaşatıyorsun' gibi ifadeler kullanıyorlar" diye konuştu.

'BAYRAĞI BENDEN İLERİ TAŞIDI'

Talha Siraç Ünlü'nün babası Adem Ünlü ise oğlunun kendisinden esinlendiğini söyledi. Adem Ünlü "Biz de 15-16 yaşlarımızda Ferdi Tayfur dinliyorduk. Benden ona geçmiş sanırım, ama bu bayrağı benden ileri taşıdı. Ben sadece dinlerdim, o kıyafetleriyle, tarzıyla, her şeyiyle Ferdi Tayfur oldu. Eski yılları yaşatıyor. 2024 yılında 1970'li yılları yaşatıyor. Yolda sokakta görenler beğeniyor, dönüşleri güzel oluyor" dedi.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,