Flash TV'nin acı günü! Sahibi Ömer Ziya Göktuğ hayata veda etti

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Flash TV'nin kurucusu, Bursalı iş adamı Ömer Ziya Göktuğ, geçen hafta şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiği, yapılan testler ve tedavi sonrası bağ ağrısı geçmeyince İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Bursalı iş adamının bu sabah saat 09.30'da hastanede hayatını kaybetti.

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Ömer Ziya Göktuğ'un ani ölümü yakınlarını ve çalışanlarını hüzne boğarken, cenazesinin yarın Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. Evli ve iki kız babası olan Göktuğ, Flash TV'yi 1992 yılında kurmuştu.

ÖMER GÖKTUĞ KİMDİR?

Göktuğ, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Öğrencilik hayatında ticaretle uğraşmaya başladı. 1979 yılında Bursa'da Bursanteks firmasını kurarak tekstil sektörüne girdi. 1982 yılında Bursa merkezli Göktuğ Brode, 1989 yılında da Göktuğ Tekstil A.Ş. firmalarını kurarak tekstil yatırımlarını sürdürdü. 1990 yılında Göktuğ İnşaat şirketini kurarak arazi derleme, proje geliştirme faaliyetlerinde bulundu. Bursa'nın ilk gökdelenlerinden birini inşa etti.1992 yılında Göktuğ Medya ve Haber Ajansı bünyesinde Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Flash TV'yi kurdu. Bursa merkezli olarak yayına başlayan Flash TV, daha sonra İstanbul'a taşındı.