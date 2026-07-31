Fransız sapık yüzünden ülkeyi terk etti! - Son Dakika
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Fransız sapık yüzünden ülkeyi terk etti!

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Oyuncu Serra Pirinç, katıldığı Youtube programında hem Paris'te yaşadığı korku dolu buluşmayı hem de kadın-erkek ilişkilerine dair dikkat çeken düşüncelerini paylaştı. Pirinç, yaşadığı taciz nedeniyle Fransa'dan ayrılarak Almanya'da yaşayan halasının yanına gittiğini anlattı.

Oyuncu Serra Pirinç, katıldığı Date mi Şimdi Bu programında özel hayatına ve ilişkilere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kadın-erkek ilişkilerinin ele alındığı programda konuşan Pirinç, Fransa'da yaşadığı bir buluşmanın beklenmedik şekilde korkutucu bir deneyime dönüştüğünü anlattı.

Paris'te çıktığı bir date'in ilk başta oldukça keyifli geçtiğini söyleyen oyuncu, "Lokasyon güzel, şehir güzel, Paris'teyim. Yemekler güzel, şarap güzel... Her şey çok güzeldi. Sonra herif sardı bana, sapık çıktı yani." ifadelerini kullandı.

<a class='keyword-sd' href='/fransiz/' title='Fransız'>Fransız</a> sapık yüzünden ülkeyi terk etti!

Yaşadığı olayın kısa sürede taciz boyutuna ulaştığını belirten Serra Pirinç, söz konusu kişinin kendisini engellemesine rağmen farklı telefon numaraları ve sosyal medya hesapları üzerinden yaklaşık bir yıl boyunca ulaşmaya çalıştığını söyledi. Buluşmanın sonunda "Gitmem lazım" diyerek oradan ayrıldığını anlatan oyuncu, yaşadığı korkunun etkisiyle ertesi gün Fransa'yı terk ettiğini ve trenle Almanya'da yaşayan halasının yanına gittiğini açıkladı. Bir süre burada kalarak yaşadığı travmayı atlatmaya ve zihnini toparlamaya çalıştığını ifade etti.

Fransız sapık yüzünden ülkeyi terk etti!

KARŞILIKSIZ HEYECAN İLİŞKİYİ YIPRATIYOR

Programda ilişkiler üzerine de değerlendirmelerde bulunan Serra Pirinç, bir tarafın sürekli heyecanını paylaşmasına rağmen karşılığında ilgisiz ve soğuk bir tavır görmesinin ilişkiyi yıprattığını söyledi. Bu durumu esprili bir dille değerlendiren oyuncu, "Ayrılsın bence." diyerek görüşünü dile getirdi.

"İKİZLER BURCUYUM AMA BALIK GİBİ HİSSEDİYORUM"

Kendisini dışarıdan sanıldığından daha duygusal biri olarak tanımlayan Pirinç, "İkizler burcuyum ama Balık gibi hissediyorum." sözleriyle duygusal yönüne vurgu yaptı. Sevdiği bir insanın hevesini kırmanın ne kadar incitici bir his olduğunu empatiyle anlayabildiğini belirten oyuncu, ilişkilerde karşılıklı ilgi ve heyecanın önemine dikkat çekti.

Serra Pirinç'e göre sağlıklı bir ilişkinin temelinde iki tarafın da birbirinin heyecanına ortak olması yatıyor. Taraflardan birinin sürekli karşılıksız kalmasının zamanla ilişkiyi yıpratacağını ifade eden oyuncu, güçlü iletişim ve karşılıklı ilginin uzun soluklu ilişkilerin en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

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Son Dakika Magazin Fransız sapık yüzünden ülkeyi terk etti! - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Albaraka Kürt Albaraka Kürt:
    Çokta fifi 1 0 Yanıtla
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