Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti - Son Dakika
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Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti

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1 hafta önce nikah masasına oturan Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti, balayı yerine Tanzanya'ya gitti. İhtiyaç sahiplerine yardım götüren Özçelik ve Strik, Kurban Bayramı'nı bölgede geçirecek.

15.06.2024 09:48
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Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik, kurduğu dernekle ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile evlenen Özçelik, balayına gitmek yerine Tanzanya'ya yardım götürmeyi tercih etti.

BİRLİKTE FİDAN DİKTİLER

Gösterişten uzak sade bir nikah töreniyle evlenen çift, dün Tanzanya'ya uçarak yardım dağıtmaya başladı. İki sevilen isim, Kurban Bayramı'nı da Tanzanya'da geçirecek. İkili Hz. Hatice Külliyesi'nde birlikte fidan dikmeyi de ihmal etmedi. O anları Instagram hesabından yayınlayan Özçelik, eşini etiketleyerek kırmızı kalp koydu.

Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti

DUYGULARINI DİLE GETİRMİŞTİ

Nikah sonrası Instagram hesabından yaşadığı mutluluğu paylaşan Strik, "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah. Gamze Özçelik seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. İnşallah cennette de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı" demişti. Özçelik de paylaşıma "İnşallah" yorumunu yapmıştı.

Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya\'ya yardım götürmeye gitti

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Son Dakika Magazin Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Murat Yılmaz: Allah senden razı olsun kardeşim. iki cihanda da yüzün gülsün inşallah 103 5 Yanıtla
  • Kemal Demir: Gamze çok değişti. Geçmişi günahlarla dolu. Allah tövbesini kabul etsin. 19 73 Yanıtla
    Mehmet Aytekin: Sen Allah mısın insanları günahkar ilan ediyosun 81 5 Hasan Balta: Şuan kendini Dünyevi işlerden uzaklaştıran ve kendi hayatına yeni yön vermeye çalışan bir insanın geçmişini sorgulamak kimseye kalmaz… ! 72 0
  • ferhat eser: işleri güçleri show reklam bunların 6 79 Yanıtla
    ŞERAFETTİN ÇİL: Yıllardır Afrika’da garibanlara yardım ediyor bende böyle düşünüyordum ama bu kadar uzun süre şov yapılmaz bu adanmışlık iyi insan olmak 42 3 Ogulcan Kayhan: Sg tşk 1 0
  • Yusuf Miral: çok güzel olmuş mevlam sevgililerini korun yakışmışlar . 47 2 Yanıtla
  • Ayhan Karakuş: İşini en iyi layıkıyla yapan temiz kalpli insan Allah senden razı olsun 43 3 Yanıtla
  • Mustafa karaca: Mutlu olsunlar. 30 0 Yanıtla
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