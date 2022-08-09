Mucize Doktor dizisiyle adını geniş bir hayran kitlesine ulaştıran güzel oyuncu Sinem Ünsal, geçtiğimiz ay Gibi dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık ilişkisini bitirdi. Güzel oyuncu, ayrılığın ardından gönlünü Gizli Saklı dizisindeki partnerine kaptırdı.
FOX TV'de yayınlanan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'nın sette başlayan arkadaşları aşka dönüştü. Geçtiğimiz hafta dizileri final yapan ikili, soluğu Belgrad'da aldı. Baş başa tatil yapan çiftin ilişkisi de hayranlarıyla çektirdiği bir fotoğrafla belgelenmiş oldu.
Son Dakika › Magazin › Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Sinem Ünsal, rol arkadaşıyla aşk yaşamaya başldı - Son Dakika