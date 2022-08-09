Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Sinem Ünsal, rol arkadaşıyla aşk yaşamaya başldı - Son Dakika
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Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Sinem Ünsal, rol arkadaşıyla aşk yaşamaya başldı

09.08.2022 07:44
Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Sinem Ünsal, rol arkadaşıyla aşk yaşamaya başldı

Geçtiğimiz ay 4 yıllık oyuncu sevgilisi Kıvanç Kılınç ile ayrılan Sinem Ünsal, gönlünü Gizli Saklı dizisindeki rol arkadaşı Halit Özgür Sarı'ya kaptırdı. Dizinin final yapmasıyla Belgrad'a giden çiftin ilişkisi hayranlarıyla çektirdiği bir fotoğrafla belgelenmiş oldu.

Mucize Doktor dizisiyle adını geniş bir hayran kitlesine ulaştıran güzel oyuncu Sinem Ünsal, geçtiğimiz ay Gibi dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık ilişkisini bitirdi. Güzel oyuncu, ayrılığın ardından gönlünü Gizli Saklı dizisindeki partnerine kaptırdı.

DİZİ FİNAL YAPINCA TATİLE ÇIKTILAR

FOX TV'de yayınlanan Gizli Saklı dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'nın sette başlayan arkadaşları aşka dönüştü. Geçtiğimiz hafta dizileri final yapan ikili, soluğu Belgrad'da aldı. Baş başa tatil yapan çiftin ilişkisi de hayranlarıyla çektirdiği bir fotoğrafla belgelenmiş oldu.

İşte çiftin Belgrad'da çektirdiği fotoğraf:

Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Sinem Ünsal, rol arkadaşıyla aşk yaşamaya başldı
Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Sinem Ünsal, rol arkadaşıyla aşk yaşamaya başldı
Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Sinem Ünsal, rol arkadaşıyla aşk yaşamaya başldı
Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Sinem Ünsal, rol arkadaşıyla aşk yaşamaya başldı
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Kıvanç Kılıç, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Sinem Ünsal, rol arkadaşıyla aşk yaşamaya başldı - Son Dakika


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