El ele görüntülenen oyuncu çift Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, aşklarını sosyal medya hesaplarından ilan etti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisindeki Ceylin rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz'in bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Melike Şahin'in konserine el ele gelen çift, aşklarını ilan ederek çok mutlu olduklarını söyledi. İlişkileriyle tüm dikkatleri üzerine çeken çiftten yeni bir hamle geldi.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTILAR

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, konserin ardından bu sefer de aşklarını sosyal medyada ilan etti. Aynı anda Instagram hesaplarından romantik pozlarını paylaşan ikiliye "Çok kalp" notunu düştü. Oyuncu çiftinin aşk dolu fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken paylaşımlara yorum ve beğeni yağdı.

KONSERE EL ELE GİTTİLER

Rol aldıkları dizilerdeki başarılarıyla isimlerinden söz ettiren ikili, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşıyor. Haklarında aşk iddiasına cevap vermeyen ikili, önceki akşam bir konsere el ele katılarak ilişkilerini ilan etti. Mutlulukları yüzlerine yansıyan ikili, "Her şey güzel gidiyor" açıklamasını yaptı.

İŞTE PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM'DAN İLK PAYLAŞIMLAR...