Güngör Bayrak'ın pankreası alındı! Erkan Özerman'dan açıklama geldi

Gümüş, Annemizi Saklarken, Düşman ve Zulüm gibi sevilen projelerden tanıdığımız Güngör Bayrak, pankreas rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yattı. Üç haftalık tedavinin ardından Bayrak'ın pankreasının ameliyatla alındığı öğrenildi. Ameliyatın ardından taburcu olan ünlü oyuncu, bir süre evinde dinlenecek.

"SAĞLIĞI YERİNDE, KENDİNİ İYİ HİSSEDİYOR"

68 yaşındaki Güngör Bayrak'ı hastalığı sürecinde yalnız bırakmayan yakın arkadaşı Erkan Özerman da konuyla alakalı açıklama yaptı. Bayrak'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Özerman, "Total pankreatektomi ameliyatı oldu, sağlığı gayet yerinde. Kendini iyi hissediyor" şeklinde konuştu.

"HEP OTORİTER ROLLER GELDİ"

Öte yandan ünlü oyuncu, daha önce bir projeyi kabul etmeden rejisöre baktığını dile getirmişti. Bayrak, "Neler yapmış mutlaka bakarım. Onun görüş açısını anlamaya çalışırım. Sonra tabii ki senaryoya bakarım. Çok değişik karakterler oynadım ama hep otoriter kadın canlandırdım, yaşımız icabı... Anne, anneanne rolleri geliyor, bayılıyorum. Hep böyle dediğini yaptıran, bazen kendisinin inandığı şeyleri empoze etmeye çalışan, sonra yine doğruya gelen karakterler. Çok seviyorum" demişti.

GÜNGÖR BAYRAK KİMDİR?

Güngör Bayrak, 27 Şubat 1954'te Konya'da doğdu. Asıl adı Şerife Bayrak, "Konyalı Şerife" ve "Leydi" lakapları ile de bilinmektedir. Evlatlık olarak bir ailenin yanında büyüdü. 13 yaşında biyoljik babası ortaya çıktı ve himayesine aldı. Konya Öğretmen Okulu'na gitti. Ardından Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Hemşire Okulu'nda 3 yıl boyunca okudu. Hemşireliğin kendisine uygun bir meslek olmadığını düşünerek, tiyatroculukla ilgilenmeye başladı. Devekuşu Kabare'de küçük rollerde oynadı. Sonrasında tiyatroculuktan ayrıldı. Mankenlik, fotomodellik, havaalanında yer hostesliği gibi kısa süreli işlerde çalıştı.

Daha sonra sinema oyunculuğuna geçti. Birçok filmde rol aldı. 1979 yılında Yılmaz Güney senaryolu "Düşman" adlı filmde aldığı rol ile Sinema Eleştirmenleri En İyi Kadıncı Oyuncu ödülüne sahip oldu. Sonraları daha kült içerikli filmlerde rol aldı. Sinema'nın yanında, sahnelerde şarkıcı olarak boy gösterdi. "Telefonumu Bekle" isimli 45'lik plak çıkardı. 80'lerin ortalarında İzmir Fuarı'da sahneye dekolte bir kıyafetle çıktığı için İzmir Belediye Başkanı Burhan Özfatura ile aralarında geçen münakaşa manşetlerde uzun süre kaldı. Dönemin çeşitli erotik dergilerinde çıplak pozlar verdi. Banu Alkan, Hülya Avşar, Oya Aydoğan gibi zamanın diğer seksi kabul edilen ünlülerinin aksine, ince ve uzun vücut hatlarına sahipti.

Fransa gezisi sırasında, Sir unvanlı, Cezayir asıllı "Houari Berichi" ile tanıştı ve 1987 yılında evlendiler. "Sir" ile evlenmesinden dolayı "Leydi" unvanı aldı. Bu dönemden sonra yaklaşık 10 yıl eşi ve çocuğu ile birlikte Paris'te oturdu. "Leydi Şerife" isimli ikinci kasetini çıkardı. 1996 yılında Türkiye'ye geri dönüp üniversite sınavlarına girip, Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı ve 2000 yılında mezun oldu. 2006 yılında eşinden boşandı.