Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Nazmi Sunal'ın kızı Arsevi Yeter, gece yarısı yaptığı bir paylaşımla çok konuşuldu.
Arsevi Yeter, paylaşımında, "Babamın cenazesine alkollü gelip yaptığı aşırı davranışlar nedeniyle. Gerek hafta sonu sağlığı bahanesi ile işi iptal ettirip yalan söylemesi nedeniyle. Hem mekan çalışanları ve hem müzisyenlerin zor durumda kalmasını sağlaması nedeniyle. Hasta olduğuna üzülürken Aynı gece bir gece kulübünde eğlenirken çektiği videoları bana gönderen şarkıcı ile çalışmadığımı bilgilerinize sunarım" açıklamasında bulundu.
Arsevi Yeter ve müzisyen eşi Murat Yeter, Tuğba Özerk ile çalışıyordu. Sosyal medyada karşılıklı takip bırakmanın ardından, Özerk'in menajerlik bilgilerini silmesi iddiaları güçlendirdi. Bu gelişmelerden sonra Arsevi Yeter'in Tuğba özerk ile ilişiğini kestiği düşünülüyor.
Son Dakika › Magazin › Tuğba Özerk hakkında çarpıcı iddia: Cenazeye alkollü katıldı - Son Dakika