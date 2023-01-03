9 aylık hamile oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
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9 aylık hamile oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı

03.01.2023 17:29

Geçtiğimiz sene Ceyhun Ergin ile evlenen ve şimdilerde ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozunu paylaştı.

2008 Türkiye Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ceyhun Ergin ile geçtiğimiz yazın Almanya'da nikah masasına oturdu. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan güzel oyuncu, şimdilerde ilk bebeğini kavuşmak için gün sayıyor.

DOĞUMUNA GÜNLER KALDI

Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan 9 aylık hamile Tuğutlu, karnı burnunda pozunu paylaştı. Erkek bebek bekleyen Oyuncunun "9" yazarak mavi kalp emojisi koyduğu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

9 aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu, karnı burnunda pozunu paylaştı

"HAYATIMIZA HOŞ GELDİN CANIM OĞLUM"

Eylül ayında Instagram hesabından hamilelik pozlarını paylaşarak müjdeli haberi veren güzel oyuncu "Öyle heyecanlıyım ki... Yeni bir dönem başlıyor bizim için... Güzel bir yolculuk... Yolu yarıladık bile... Hayatımıza hoş geldin canım oğlum" ifadelerini kullanmıştı.

9 aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu, karnı burnunda pozunu paylaştı
9 aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu, karnı burnunda pozunu paylaştı
9 aylık hamile Leyla Lydia Tuğutlu, karnı burnunda pozunu paylaştı
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Leyla Lydia Tuğutlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 9 aylık hamile oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaştı - Son Dakika


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