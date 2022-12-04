ABD'li ünlü şarkıcı Cardi B, sahnede giydiği transparan tül tulumuyla dikkatleri üzerine çekti - Son Dakika
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ABD'li ünlü şarkıcı Cardi B, sahnede giydiği transparan tül tulumuyla dikkatleri üzerine çekti

04.12.2022 16:23

ABD'li şarkıcı Cardi B, sahnede vücudunun mahrem yerlerini açıkta bırakan ince tül tulumuyla büyük şaşkınlık yarattı.

Geçen Cuma Miami'de konser veren dünyaca ünlü rapçi Cardi B, sahne için tercih ettiği tül elbiseyle dikkat çekti. İç çamaşırı tercih etmeyen ünlü şarkıcının rahat tavırları şaşırttı.

ÜZERİNE ALKOL DÖKTÜ

Vücudunu sergilemekten hiç bir zaman çekinmeyen Cardi, bir ara sahnede şarkı söylediği sırada elindeki alkol şişesini üzerine boşalttı.

Ünlü rapçi Cardi B, iç çamaşırı giymeden tül tulumuyla sahneye çıktı

"DOĞUMDAN SONRA ESTETİK YAPTIRDIM"

Katıldığı bir programda yeni albümün yolda olduğunu söyleyen Cardi, doğum yaptıktan sonra birçok estetik operasyon geçirdiğini, operasyonları yapan ekipten çok memnun kaldığını ve estetik operasyonu yapmaya devam edeceğini söyledi.

Ünlü rapçi Cardi B, iç çamaşırı giymeden tül tulumuyla sahneye çıktı
Ünlü rapçi Cardi B, iç çamaşırı giymeden tül tulumuyla sahneye çıktı
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Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ABD'li ünlü şarkıcı Cardi B, sahnede giydiği transparan tül tulumuyla dikkatleri üzerine çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'li ünlü şarkıcı Cardi B, sahnede giydiği transparan tül tulumuyla dikkatleri üzerine çekti - Son Dakika
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