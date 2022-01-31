Genç kızı canlı yayında azarlayan Esra Erol'a bir tepki de Doğa Rutkay'dan geldi: Kınıyorum

Esra Erol'un programına çıkardığı 18 yaşındaki Elif'e olan tavrı günlerdir konuşuluyor. Erol'un yayına çıkma istemeyen genç kıza"18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin?" birçok ünlü isimin tepkisini çekmişti. Bergüzar Korel, arkadaşı Esra Erol'a destek verirken Hazal Kaya, Doğa Rutkay ve Yasemin Kay Allen ise Erol'u davranışından dolayı eleştirdi.

"BİR KADIN ÜZERİNDEN ŞOV YAPIYORSUN"

Kaya paylaşımına şunları yazdı: "Kameraların önünde suratına suratına bağırarak o küçücük kıza söylediklerinin, öldürülen, şiddete uğrayan kadınlara 'Orada ne işi varmış?' demekten ne farkı var? Sen kimsin de yayına çıkmak istemeyen, belli ki ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?"

"BU OLACAK İŞ MİDİR?"

Kaya'nın ardından Doğa Rutkay'da Erol'u şu sözlerle eleştirdi: "Bu nasıl bir yayın? Biz kızlarımızı kadınlarımızı korumaya, bunca insan birlikte mücadele ederken, kampanyalar, imzalar atılırken! Kadın kadına kardeş olup sahip çıkmaya çalışırken bu olacak iş midir? Kınıyorum!" dedi.

"İZLEDİĞİM EN KORKUNÇ ŞEYLERDEN BİRİ"

Erol'a bir tepki de Yasemin Kay Allen'dan geldi. Allen, "Esra Erol'un programında o gencecik kıza yapılan benim televizyonda izlediğim en korkunç şeylerden biri. Gencecik bir kadın, bir kız üzerinden kadınların birbirlerini ezmesi, ahlâk taslaması, toplumun önünde linç edilmesi o kadar vahim ki. O kadar utandım ki. Yazıklar olsun."