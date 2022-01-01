Genç şarkıcı Miley Cyrus, elbisesi düşünce sahnede çıplak kaldı

Yılbaşı gecesi bir aile yok oldu, geriye bu fotoğraf karesi kaldı

Ekran başında milyonlarca insanın programı izlediği sırada bluzunun düştüğünü fark eden Miley, sırtını kameralara dönüp üstünü düzeltmeye çalışsa da başarılı olamadı.

ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM ETTİ

Bir süre sonra görevlilerin kendisine getirdiği kırmızı ceketi üzerine atan Miley, konserine devam etti. Yaşadığı olayı "Herkes bana bakıyordu" diye gülerek anlattı. Miley tam iki dakika boyunca göğüslerinin görünmesine aldırış etmeyerek şarkı söylemeye devam etti.