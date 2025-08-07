Gipsy Kings Didim'de Konser Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Gipsy Kings Didim'de Konser Verdi

Gipsy Kings Didim\'de Konser Verdi
07.08.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Andre Reyes, Türkiye'nin enerjisiyle Gipsy Kings'in etkileyici performansını kutladı.

Didim'de konser veren dünyaca ünlü İspanyol müzik grubu Gipsy Kings'in solisti Andre Reyes, "Türkiye her zaman evimiz gibi hissettiriyor. Türk dinleyicisi bize inanılmaz bir enerji veriyor" dedi.

Dünyaca ünlü İspanyol müzik grubu Gipsy Kings by Andre Reyes, yaz konseri kapsamında 1 Ağustos'ta Didim'de bulunan Anda Barut Collection'da sahne aldı. Konser öncesi grubun solisti Andre Reyes, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulunurken, Türkiye'ye ve Türk dinleyicisine duyduğu sevgiyi dile getirdi.

Türk halkının sıcaklığına ve enerjisine hayran olduğunu söyleyen Reyes, daha önce de Gipsy Kings'in Türkiye'de birçok kez sahne aldığını belirtti. Usta sanatçı, "Türkiye her zaman evimiz gibi hissettiriyor. İnsanlar, tıpkı bizim müziğimiz gibi sıcak, tutkulu ve müzik dolu. Türk dinleyicisi bize inanılmaz bir enerji veriyor. Şarkılara eşlik ediyorsunuz, dans ediyorsunuz, her notayı hissediyorsunuz. Didim'de, deniz kenarında sahne almak bizim için harika bir deneyim olacak. Müzik, doğa ve insan. Mükemmel bir birleşim" ifadelerini kullandı.

"Ne yapıyorsak sevgiyle yapıyoruz"

Gipsy Kings'in uzun soluklu başarısının ardındaki sırrı da paylaşan Reyes, müziğe ve köklere duydukları sadakatin her şeyin temelinde olduğunu vurguladı. Köklerine sadık kaldıklarını aktaran Andre Reyes, "Ailemize, geleneğimize ve tutkumuzla bağlı kaldık. 'Bamboleo' dönüm noktasıydı. Müziğimizi tüm dünyaya tanıttı. Ama işin sırrı sevgi. Ne yapıyorsak sevgiyle yapıyoruz ve müziğin gücüne olan inancımızı hiç kaybetmedik" dedi.

"Müziğimiz hayatın ve duyguların içinden geldi"

Flamenko ve rumba gibi geleneksel türleri pop ve caz gibi modern ögelerle birleştiren Gipsy Kings tarzının doğal bir sentez olduğunu dile getiren Reyes, "Flamenko içinde büyüdük ama pop, salsa, caz gibi türleri de dinledik. Bu karışım planlı değildi, hayatın ve duyguların içinden geldi. Zamanla tarzımızı geliştirdik, yeni renkler kattık ama kalbimiz hep aynı kaldı" diye konuştu.

"Türk müziğini de takip ediyoruz"

Kendi müzik yolculuğunda ilham aldığı isimleri de paylaşan Reyes, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Efsanelerden ilham aldık. Paco de Lucia, Camaron... Bugün ise kalpten gelen, ruhunu müziğine katan her sanatçıya saygı duyuyorum. Türk müziğini de takip ediyoruz. İçinde büyük bir zenginlik ve duygu var. Daha fazlasını keşfetmek ve belki bir gün iş birliği yapmak isteriz."

"Yaz turnemiz çok yoğun geçiyor"

Yeni albüm planları olmadığını ancak bazı özel projeler üzerine düşündüklerini açıklayan Andre Reyes, "Yeni albüm yok ama heyecan verici iş birlikleri için fikirlerimiz var. Avrupa'da, Amerika'da birçok konser verdik. Yaz turnemiz oldukça yoğun ve coşkulu geçiyor" cümlelerine yer verdi.

Son olarak Türk hayranlarına özel bir mesaj da ileten Reyes, "Sevginiz, sesiniz, ruhunuz her defasında bize ilham veriyor. Gelin, birlikte dans edelim, şarkı söyleyelim, hayatı kutlayalım" diyerek sözlerini noktaladı.

Apollon Tapınağı'nda klip çekimi

Öte yandan Gipsy Kings by Andre Reyes, Didim'in simgesi olan Apollon Tapınağı'nda bir klip çekimi gerçekleştirdi. Antik dönemin en etkileyici yapılarından olan Apollon Tapınağı'nda gerçekleşen bu özel çekimde müzik tarihle buluştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Gipsy Kings, Etkinlik, Magazin, Türkiye, Enerji, Güncel, Kültür, Sanat, Didim, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gipsy Kings Didim'de Konser Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Fortuna Düsseldorf, İsrailli futbolcunun transferini iptal etti Fortuna Düsseldorf, İsrailli futbolcunun transferini iptal etti
Kızını taciz ettiği iddiasıyla eski kocasına meydan dayağı attı Kızını taciz ettiği iddiasıyla eski kocasına meydan dayağı attı
Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar Meclis personeli Saliha Akkaş cinayetinde yeni detaylar
Sahte diplomacının kirli geçmişi Polisler götürürken böyle seslenmiş Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
AKINCI TİHA’dan LGK-82 ile hedefe tam isabet AKINCI TİHA'dan LGK-82 ile hedefe tam isabet
Çetenin sır küpü “Müptezel“ her önüne gelene sahte diploma dağıtmış Çetenin sır küpü! "Müptezel" her önüne gelene sahte diploma dağıtmış
İhanetin bedeli ağır oldu Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı İhanetin bedeli ağır oldu! Yağmur ve Sabri Sarıoğlu boşanma kararı aldı
Londra’da 45 yaşındaki Türk vatandaşı sokak ortasında silahla öldürüldü Londra'da 45 yaşındaki Türk vatandaşı sokak ortasında silahla öldürüldü
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı

10:00
Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den: Önce çarptı, ardından ezerek üzerinden geçmeye çalıştı
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
08:31
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
07:32
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid’in torunu sessizliğini bozdu
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
14:27
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
14:23
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
14:20
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı
14:14
Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
14:12
Bu sene verim yüksek Van’da kayısının kilosu 300 TL’ye satılıyor
Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor
14:10
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
14:10
Tüm dinlerin düşmanı Ayasofya’yı İncil ile yakmaya çalışmış
Tüm dinlerin düşmanı! Ayasofya'yı İncil ile yakmaya çalışmış
13:59
Sahte psikolog “Dernek başkanıyım“ deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Sahte psikolog "Dernek başkanıyım" deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 10:19:15. #7.12#
SON DAKİKA: Gipsy Kings Didim'de Konser Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.