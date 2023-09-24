Gittikçe cesurlaşıyor! Hadise\'den olay yaratan üstsüz poz

Ünlü şarkıcı Hadise, üstsüz verdiği pozlarını "Kimse sen gibi sevmiyor " notuyla paylaştı. Hadise'nin iddialı pozuna kısa sürede beğeni yağdı.

CESUR PAYLAŞIMLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ

Yeni şarkısı için geçtiğimizi günlerde kamera karşısına geçen Hadise, Instagram paylaşımlarına da hız verdi. Son dönemde cesur paylaşımlar yapan Hadise, son pozuyla bomba etkisi yarattı.

ÜSTSÜZ POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Başarılı şarkıcı üstsüz şekilde verdiği pozları art arda yayınladı. Hadise olay yaratan pozuna "Kimse sen gibi sevmiyor" notunu düştü. Ünlü şarkıcının belki de en iddialı pozu 200 bine yakın beğeniye ulaştı.

İşte Hadise'nin olay yaratan üstsüz pozu;