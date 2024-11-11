Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek

Geniş Video İzle

Ünlü iş insanı Uğur Akkuş, eşi eski manken Ebru Şallı'dan boşanma kararı aldığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Akkuş'un paylaşımında, 'Ben bu ilişkiyi aşk, sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış' ifadesi dikkat çekti. Ebru Şallı ise boşanma kararını kendisinin aldığını ve 8 ay önce avukatına vekalet verdiğini duyurdu. Haberler.com stüdyosunda gerçekleştirilen 'Magazin Bahane' programında bu konu masaya yatırıldı.

11.11.2024 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evlilikleri üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaşan Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden kötü haber geldi. İş insanı Akkuş, eşi eski manken Şallı'dan boşanma kararı aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"AŞK EVLİLĞİ ZANNETMİŞİM"

Ancak Akkuş'un paylaşımında asıl dikkat çeken kısımlar ise Şallı'yı suçlaması oldu. Akkuş'un paylaşımında yer verdiği "Ben bu ilişkiyi aşk, sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış" ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek

EBRU ŞALLI'DAN BOŞANMA PAYLAŞIMI

Herkes, Ebru Şallı'nın bu paylaşıma ne yanıt vereceğini merakla bekliyordu. Eski manken Ebru Şallı'dan çok konuşulan boşanma mesajıyla ilgili ilk kez açıklama geldi. Şallı, boşanma kararını kendisinin aldığını ve 8 ay önce avukatına vekalet verdiğini duyurdu.

Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek

"UĞUR AKKUŞ VE GONCA DERİN BİR YILDIR DOSTÇA GÖRÜŞMEYE BAŞLAMIŞ"

Haberler.com stüdyosunda gerçekleştirilen 'Magazin Bahane' programında, Moderatör Duygu Yazıcı, Sunucu ve Yorumcu Gökay Kalaycıoğlu ve Gazeteci Hakan Solaker ikili arasında kopan fırtınaları masaya yatırdı.

Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek

Kalaycıoğlu, kendisine gelen duyumlara göre Uğur Akkuş'un son bir senedir eski eşi Gonca Derin ile dostça görüşmeye başladığını söyledi. Derin'in, Akkuş ile evliliği süresince çok ciddi fiziksel şiddet gördüğünü hatırlatan Kalaycıoğlu. Akkuş ile Şallı arasında da son bir senedir finansal fırtınaların koptuğunu ünlü iş insanının paylaşımındaki serzenişleri de aslında eski eşine yaptığını ifade etti. Akkuş ile Derin'in sürekli telefon trafiğinde olduğunu ve dertleştiklerini dile getiren Kalaycıoğlu, "Gonca Derin'in ne hissettiğini gerçekten çok merak ediyorum" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek

"OLAY FİNANS ANLAMINDA DAHA DA BÜYÜYECEK"

Olayın finans anlamında daha da büyüyeceğini düşündüğünü aktaran Kalaycıoğlu, işin içinde Şallı'nın eski eşi Harun Tan'ın da olduğunu kaydetti. Uğur Akkuş'un finansal anlamda geriye dönük çok ciddi bir kaybının olduğunu belirten Kalycıoğlu, bu kaybın peşine düşmesi durumunda paranın trafiğini ve nereye gittiğini görebileceğini ve olayın bu şekilde büyüyeceğini bildirdi.

Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek
Gökay Kalaycıoğlu\'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek

Gökay Kalaycıoğlu, Sosyal Medya, Uğur Akkuş, Ebru Şallı, 3-sayfa, Magazin, Finans, Yaşam, Medya, Akkuş, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sudem melis:
    Bizene Ülkemiz Ne Halde 1 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    pesine dusecegini diyor sanki bilmiyormu parasinin nerelere tarbsfer edildigini eden kendiai zaten cok sacma bir yorum olmus 0 0 Yanıtla
  • Murat:
    aşk ve sevgi mi hahahhaha 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı
17:27 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
17:14 Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
08:51 Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi
08:21 İbrahim Tatlıses’ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur’a zehir zemberek sözler İbrahim Tatlıses'ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur'a zehir zemberek sözler
07:58 İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren ’ithal işçi’ talebini hükümete iletti İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren 'ithal işçi' talebini hükümete iletti
07:32 İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı Müsavat Dervişoğlu duyurdu İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı? Müsavat Dervişoğlu duyurdu
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
03:16 CHP’li Maltepe Belediyesi’nde grev kararı alındı CHP'li Maltepe Belediyesi'nde grev kararı alındı
00:46 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 19:00:56. #1.11#
SON DAKİKA: Gökay Kalaycıoğlu'ndan bomba gibi iddia: Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanması finansal anlamda büyüyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.