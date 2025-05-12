Güçlü sesiyle şöhret olmuştu! Küçük Onur\'un son hali gündem oldu

90'lı yılların unutulmaz çocuk sanatçılarından biri olan Küçük Onur, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. Gerçek adı Onur Sarıkaya olan sanatçının güncel hali sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Henüz çocuk yaşta sahnelere adım atan Sarıkaya'nın yıllar içindeki değişimi, görenleri adeta hayrete düşürdü.

BİR DÖNEMİN PARLAYAN YILDIZIYDI

Güçlü sesi ve sahne performansıyla tanınan Küçük Onur, özellikle 1990'ların sonu ve 2000'li yılların başında müzik dünyasında fırtınalar estirdi. Usta sanatçılar Mahsun Kırmızıgül ve Seda Sayan gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan Onur Sarıkaya, o dönemlerde hem televizyon programlarında hem de albüm çalışmalarında sıkça boy göstermişti. Milyonların sevgisini kazanan sanatçı, çocuk yaşta elde ettiği şöhretle kısa sürede müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmişti.

KÜÇÜK İBO İLE REKABETİ HAFIZALARDA

Onur Sarıkaya, sahne ismiyle "Küçük Onur", aynı dönemde ünlenen Halil İbrahim Küçük, yani "Küçük İbo" ile birlikte dönemin en popüler çocuk yıldızlarından biri olmuştu. İki ismin sık sık karşılaştırılması ve aralarındaki rekabet havası, 90'lar kuşağının hafızasında yer etti. Albüm satışları ve televizyon performansları üzerinden yürüyen bu örtük rekabet, dönemin medya gündemini uzun süre meşgul etmişti.

YILLAR ONU DEĞİŞTİRMİŞ

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Sarıkaya'nın son görüntüsü, takipçileri arasında büyük şaşkınlık yarattı. Fiziksel olarak ciddi anlamda değiştiği gözlemlenen sanatçı için sosyal medyada "Gören tanıyamıyor" ve "Zaman herkesi değiştiriyor" yorumları yapıldı. Hayranlarının büyük bölümü, çocukluk yıllarının yıldızının bu denli değişmesine inanmakta zorlandı.

ŞÖHRETİN ARDINDAN SESSİZLİK

Çocuk yaşta gelen şöhretin ardından daha sakin ve gözlerden uzak bir hayatı tercih eden Onur Sarıkaya'nın günümüzde hangi işle uğraştığı ise net olarak bilinmiyor. Ancak geçmişte yaptığı bazı açıklamalarda, göz önünde olmayı bilinçli şekilde tercih etmediğini dile getirmişti.

KÜNEFECİ OLDU

Öte yandan, dönemin diğer yıldızı Halil İbrahim Küçük (Küçük İbo), geçmişte verdiği bir röportajda hem ticaret hem de sanatla iç içe bir yaşam sürdüğünü açıklamıştı. Bir künefe salonu işlettiğini belirten Küçük, "Zaman zaman gidiyorum. Ama asıl odağım yine müzik. Kendi halimde, gözlerden uzak bir yaşam sürüyorum," diyerek şöhretin ardından daha sakin bir hayatı tercih ettiğini ifade etmişti.