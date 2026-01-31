Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, dün hayatını kaybeden Fatih Ürek için sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duygularını dile getirdi. Ergen'in sözleri, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük yankı uyandırdı.
Ürek'in ölüm haberini alır almaz hastaneye koşanlar arasında yer alan Gülben Ergen paylaşımında, "Onu üzenleri, kıranları, yıldırırcasına bezdirenleri unutmayacağım" ifadelerini kullanarak Fatih Ürek'in yaşadığı zorluklara dikkat çekti.
Ergen, Ürek'i anlatırken onun mesleki duruşuna ve karakterine vurgu yaparak, "Fatih bu sektörün en yürekli, en efendi, en saygılı isimlerindendi. Çok zorluklarla inşa ettiği kariyerinde sakladığı gözyaşlarını bilirim." sözleriyle duygulandırdı.
Gülben Ergen 30 yıllık arkadaşı Fatih Ürek'in ardından yaptığı paylaşımı, "Fatih çok değerliydi… Sahnede eğlence sensiz hep eksik kalacak" ifadeleriyle tamamladı.
Son Dakika › Magazin › Gülben Ergen'den Fatih Ürek'e duygusal veda - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?