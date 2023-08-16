Gülben Ergen, kendisini bankada olay çıkarmakla suçlayan takipçisi ifşa ederek tepki gösterdi - Son Dakika
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Gülben Ergen, kendisini bankada olay çıkarmakla suçlayan takipçisi ifşa ederek tepki gösterdi

Son Güncelleme: 16.08.2023 12:59

Gülben Ergen, kendisini bir bankanın camlarını yumruklayarak çalışanları tehdit ettiğini iddia eden takipçisini ifşa ederek suçlamaları reddetti. Ergen hakkındaki iddiaları kamera kayıtlarıyla belgeleyeceğini söyledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı Gülben Ergen'in gittiği bankanın camlarını yumruklayarak çalışanları tehdit ettiğini iddia etti. Kendisine ağır ithamlarda bulunan kadını Instagram hesabından ifşa eden Ergen ise söz konusu iddianın kamera kayıtlarıyla belgeleneceğini söyleyerek suçlamayı reddetti.

"BANKANIN CAMLARINI YUMRUKLAYARAK TEHDİT ETTİ"

Ergen'e mesaj atan bir kadın kullanıcı "Senin konserine gidip sana prim yaptıran bu millet acaba bugün mesai dışında bir bankanın camlarını yumruklayarak 'ben Gülben Ergen'im, bu bankanın sahiplerini tanıyorum' diyerek saygısızlık ve tehdit ettiğini biliyor mı acaba? Sen kimsin ya, hadsiz kadın" ifadelerini kullandı.

"MESAJINIZI BANKANIN KAMERA KAYITLARIYLA BELGELEYECEĞİM"

Kendisine mesaj gönderen kadını Instagram hesabından ifşa eden Gülben Ergen ise "Bu mesajınızı bankanın adı ve kamera kayıtlarıyla belgeleyip size cevabınızı vereceğim. Bana değil herhangi bir müşterinize yapılan bu saygısızlığa nezaketle nasıl bir uyumla yaklaştığımı kamera kayıtlarından birlikte izleyeceğiz" dedi.

Gülben Ergen, kendisini bankada olay çıkarmakla suçlayan takipçisi ifşa edip ateş püskürdü: Kamera kayıtlarıyla belgeleyeceğim

"YAZAN KİŞİ YAZDIĞINI SİLDİ VE HESABINI KAPATTI"

Olayla ilgili bir yorum daha yapan Gülben Ergen, sözlerine şöyle devam etti: "Dahası var, nezaketimden yazmadım. Yazan kişi yazdığını sildi ve hesabını kapattı. Çünkü bankanın kamera kayıtlarını istedim. Ben kin tutmam bilirsiniz. Kamera kayıtları izlensin. Anlayışım, nezaketim ve sıcaklığım karşısında defalarca nasıl özür dilediklerini görün isterim."

Gülben Ergen, kendisini bankada olay çıkarmakla suçlayan takipçisi ifşa edip ateş püskürdü: Kamera kayıtlarıyla belgeleyeceğim
Gülben Ergen, kendisini bankada olay çıkarmakla suçlayan takipçisi ifşa edip ateş püskürdü: Kamera kayıtlarıyla belgeleyeceğim
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Gülben Ergen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülben Ergen, kendisini bankada olay çıkarmakla suçlayan takipçisi ifşa ederek tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülben Ergen, kendisini bankada olay çıkarmakla suçlayan takipçisi ifşa ederek tepki gösterdi - Son Dakika
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