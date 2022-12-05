Şarkıcı Güllü, klip çekiminde gaz ve frenin yerini karıştırdı! Ağaca vurarak durabildi - Son Dakika
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Şarkıcı Güllü, klip çekiminde gaz ve frenin yerini karıştırdı! Ağaca vurarak durabildi

06.12.2022 09:16

Türk müziğinin başarılı seslerinden Güllü, yeni şarkısı Unutamazsın Beni'nin klibi için kamera karşısına geçti. Senaryo gereği arabayla ağaca çarpması gereken Güllü, gaz ve frenin yerini karıştırınca ağaca vurdu.

Güllü uzun bir aranın ardından söz ve müziği Yıldız Tilbe imzası taşıyan "Unutamazsın Beni" isimli şarkısını hayranlarıyla buluşturuyor. Yapımcılığını Harun Savaş Aksoylu ve Fatih Aksoylu'nun üstlendiği şarkı tüm dijital platformlardaki yerini alırken şarkıcı da klip çekimi için kamera karşına geçti.

GÜLLÜ: SAHNE İSTESEM BU KADAR GERÇEK OLAMAZDI

Güllü, uzun bir aranın ardından hayranlarının beğenisine sunduğu şarkısına İstanbul Etiler'de bir de klip çekti. Senaryo gereği arabayla ağaca çarpması gereken Güllü, gaz ve frenin yerini karıştırınca sahne gerçek oldu. Ağaca çarparak kaza yapan Güllü, ufak bir panik ve şaşkınlık yaşadı. Kazadan yara almadan kurtulan sanatçı yaşanan durumu değerlendirip "İstesem bu kadar gerçekçi olmazdı. Her şey iyi bir çalışma ortaya çıkarmak içindi. Ufak bir talihsizlik diyelim, bizim nazar boncuğumuz da bu olsun" dedi.

Şarkıcı Güllü, klip çekiminde kaza geçirdi
Şarkıcı Güllü, klip çekiminde gaz ve frenin yerini karıştırınca kaza yaptı
Şarkıcı Güllü, klip çekiminde gaz ve frenin yerini karıştırınca kaza yaptı
Kaynak: Snob Magazin
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Güllü, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Güllü, klip çekiminde gaz ve frenin yerini karıştırdı! Ağaca vurarak durabildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkıcı Güllü, klip çekiminde gaz ve frenin yerini karıştırdı! Ağaca vurarak durabildi - Son Dakika
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