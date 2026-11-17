Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Avukat Rahmi Çelik'in başvurusu üzerine dosyaya sunulan yeni deliller, teknik inceleme yapılması amacıyla TÜBİTAK'a gönderildi. İncelenecek kayıtlar arasında kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen sesler de bulunuyor.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden, Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin hukuki süreç devam ediyor. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ekim 2026'da Tuğyan Ülkem Gülter'i üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

YENİ DELİLLER TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatı Rahmi Çelik'in Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvurunun ardından gerekli yazışmalar tamamlandı. Sultan Nur Ulu ve Emin Kervanoğlu hakkında kasten öldürme suçuna iştirak iddiasıyla yapılan suç duyurusuna dayanak gösterilen yeni deliller, teknik inceleme için TÜBİTAK'a iletildi.

KAMERA KAYITLARINDAKİ SÖZLER DİKKAT ÇEKTİ

Dosyada daha önce ev içi güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtları hakkında iki ayrı uzman raporu hazırlatılmıştı. 28 Ekim ve 6 Kasım 2026 tarihli raporlarda, Güllü'ye atfedilen "Bırak beni" ve "Bırak" ifadeleri yer aldı.

Raporlarda Sultan Nur Ulu'ya atfedilen "At", Tuğyan Ülkem Gülter'e atfedilen "Atla camdan" ve "Koş annem yok koş" sözlerine de yer verildi.

İkinci raporda ise Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu değerlendirilen "Ben kapattım kameraları" ve "Nasıl yapacağımı düşünüyorum" ifadeleri aktarıldı.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN ERKEK SESİ

Uzman raporlarında, kayıtlarda bir erkek sesinin de bulunduğu belirtildi. İlk raporda bu sese atfedilen "Sence korkutmaya mı çalışıyor?", "Kapıyı kapat", "Şeref yok" ve "Atsın" ifadeleri yer aldı.

İkinci raporda ise aynı şekilde erkek sesine atfedilen "Hayır", "Görmek istemiyorum" ve "Atla camdan" sözleri aktarıldı.

Ancak erkek sesinin kime ait olduğu kesin olarak belirlenemedi. İkinci uzman görüşünde, ses kayıtlarının olayın aydınlatılması bakımından önemli olduğu, ancak tek başına ölümün nasıl gerçekleştiğini kesin biçimde ortaya koyamayacağı vurgulandı.

EVDE ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİ Mİ VARDI?

Güllü'nün ablası Kader Tut'un avukatları Hasan Kocabey ve Şermin Tankut da istinaf sürecinde dosyaya ek beyanda bulundu.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan dilekçede, olay sırasında evde başka bir kişinin bulunup bulunmadığının araştırılması istendi.

Ayrıca olay anında evdeki telefonlardan üçüncü kişilerle sesli veya görüntülü görüşme yapılıp yapılmadığının belirlenmesi talep edildi. Bu kapsamda daraltılmış baz kayıtlarının incelenmesi, kullanılan cihazların ve uygulama hesaplarının tespit edilmesi ve dijital verilerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi istendi.