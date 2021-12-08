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Gülşah Saraçoğlu, "Gerçek kürk giymeyi seviyorum" sözlerinden sonra büyük tepki topladı - Son Dakika

Gülşah Saraçoğlu, "Gerçek kürk giymeyi seviyorum" sözlerinden sonra büyük tepki topladı

08.12.2021 17:01

2. Sayfa programına konuk olan modacı Gülşah Saraçoğlu, 50 tane kürkünün olduğunu söyleyerek "Hem gösterişli durduğu için ve ısınmak için giyiyorum" dedi. Kısa sürede gündem olan Saraçoğlu, sözleriyle hayvanseverlerden büyük tepki topladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının bugünkü konuğu Gülşah Saraçoğlu ve İpek Tanrıyar oldu. Canlı yayına kürk giyerek çıkan Tanrıyar'ın ardından gerçek kürk kullanmayı her fırsatta çok sevdiğini söyleyen Saraçoğlu'nun savunması başta sunucular olmak üzere herkesi kızdırdı.

"KÜRK GİYMEYİ SEVİYORUM, 50 TANE VAR"

Kürk giymeyi sevdiğini ve 50 gerçek kürkü olduğunu söyleyen Saraçoğlu, sunucunun "O derinin o kürkün bir canlıya ait olduğunu düşünüp için cız etmiyor mu?" sorusu üzerine "Eleştiriler umurumda değil, gerçek kürk giymeyi seviyorum. Hayvanlara yapılan zulm tabi ki de çok acı ama ben o konulara hiç girmiyorum. Hem gösterişli durduğu için ve ısınmak için giyiyorum" dedi.

'Gerçek kürk giymeyi seviyorum' diyen Gülşah Saraçoğlu'na tepki yağıyor

KÜRKÜNÜ ÇIKARTIP YERE ATTI

Canlı yayındaki sözlerin ardından sinirlenen İpek Tanrıyar ise "Ne kürkmüş be" diyerek üzerinden kürkü çıkartıp yere fırlattı.

'Gerçek kürk giymeyi seviyorum' diyen Gülşah Saraçoğlu'na tepki yağıyor

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Gülşah Saraçoğlu'nun sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce tepki mesajı yağdı. Başta hayvanseverler olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı "Allah vicdan versin" yorumunu yaptı.

İşte Gülşah Saraçoğlu için yapılan bazı yorumlar...

'Gerçek kürk giymeyi seviyorum' diyen Gülşah Saraçoğlu'na tepki yağıyor
Gülşah Saraçoğlu, Gerçek kürk giymeyi seviyorum sözlerinden sonra büyük tepki topladı

Gülşah Saraçoğlu, Gülşen, Mevla, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşah Saraçoğlu, 'Gerçek kürk giymeyi seviyorum' sözlerinden sonra büyük tepki topladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Gülşah Saraçoğlu, "Gerçek kürk giymeyi seviyorum" sözlerinden sonra büyük tepki topladı - Son Dakika
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