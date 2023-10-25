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Günlerdir programına çıkmayan Çağla Şıkel'in hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Günlerdir programına çıkmayan Çağla Şıkel'in hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı

Son Güncelleme: 25.10.2023 08:22

Birkaç gündür FOX TV'deki programına çıkamayan Çağla Şıkel'in hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Şıkel, cumartesi günü gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Son yıllarda paylaşımlarının yanı sıra özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren Çağla Şıkel, birkaç gündür FOX TV'de sunuculuğunu yaptığı Çağla Şıkel ile Yeni Bir programına çıkamadı. Takipçilerinin merakı üzerine açıklama yapan ünlü isim, gıda zehirlenesi nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

"CUMARTESİ GÜNÜNDEN BERİ TEDAVİ ALTINDAYIM"

Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden Çağla Şıkel, gelen mesajların ardından Instagram hesabından hastane odasında çektiği bir fotoğrafı yayınlayarak "Yayın olmadığı için çok soran oluyor. Cumartesi günü bir besin zehirlenmesi geçirdim. O günden beri tedavi altındayım. CRP henüz tam olarak düşmedi. Tüm merak edenlere, geçmiş olsun dileklere teşekkür ederim. Hepinize sarılıyorum" dedi.

Günlerdir programına çıkmayan Çağla Şıkel'in hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı

"İYİ BESLENEMEDİĞİM İÇİN TAKVİYE YAPILDI"

Daha sonra kendi fotoğrafını yayınlayan Şıkel, "Şimdi hastaneden geldim. Uyumaktan su içmediğim ve iyi beslenmediğim için takviye yapıldı. Tahliller sonrası bir miktar yine yüksek olan CRP'yi düşürmek için 2'li bir antibiyotik kullanmaya başladık. Çok inanmışlığım var, yarına iyi uyanacağım. Beni merak edenlere, sevenlere söz" ifadelerini kullandı.

Günlerdir programına çıkmayan Çağla Şıkel'in hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı
Günlerdir programına çıkmayan Çağla Şıkel'in hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı
Günlerdir programına çıkmayan Çağla Şıkel'in hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı
Günlerdir programına çıkmayan Çağla Şıkel'in hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı

Çağla Şikel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Günlerdir programına çıkmayan Çağla Şıkel'in hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Günlerdir programına çıkmayan Çağla Şıkel'in hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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