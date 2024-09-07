Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Ayşenur Yazıcı'dan yeni haber: Böbreğin birini kaybetti - Son Dakika
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Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Ayşenur Yazıcı'dan yeni haber: Böbreğin birini kaybetti

Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Ayşenur Yazıcı\'dan yeni haber: Böbreğin birini kaybetti

Sunduğu gündüz kuşağı programlarıyla tanınan ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor. Solunum sorunu yaşayan Yazıcı'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren kız kardeşi ''Böbreğin birine kaybedilmiş olarak bakılıyor, diğeri için umut olduğunu düşünmek istiyoruz. Oksijen problemleri var'' dedi.

07.09.2024 16:14
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1990'lı yıllarda sunduğu gündüz kuşağı programlarıyla tanınan Ayşenur Yazıcı'nın bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde oğlunun kan çağrısında bulunduğu sunucudan yeni haber geldi.

"BÖBREĞİN BİRİ KAYBEDİLMİŞ OLARAK BAKILIYOR"

Yazıcı'nın sosyal medya hesabından paylaşım yapan kız kardeşi Neşenur Hanım, "Ben Ayşenur Yazıcı'nın kardeşi Neşenur. Bu paylaşımı ablamın telefonundan yapıyorum. Ablam daha iyiye gitmekle beraber hala yoğun bakımda. Böbreğin birine kaybedilmiş olarak bakılıyor. Diğeri için umut olduğunu düşünmek istiyoruz. Solunum ve oksijen problemleri var" ifadelerini kullandı. Gelen dualar için de teşekkür eden Neşenur Hanım "İyi dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkür ediyoruz. Dualara lütfen devam edin. Buradaki sorulara geri dönemeyeceğin anlayışla karşılayacağınızı umuyorum" dedi.

Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Ayşenur Yazıcı'dan yeni haber: Böbreğin birini kaybetti

AYŞENUR YAZICI KİMDİR?

1958 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Ayşenur Yazıcı, ilkokulu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, ortaokulu Paris'te, liseyi Ankara Tevfik Fikret Lisesinde, üniversiteyi Fransa'nın Lyon şehrinde Rhone akademisinde tamamladı. Kozmetoloji ve sahne sinema sanatları eğitimi aldı. 1983 yılında İzmir TRT'de çalışmaya başlayan Yazıcı aynı zamanda ünlü bir kozmetik firmasının Türkiye temsilciliğinde 5 yıl teknik müdür ve eğitmen olarak görev aldı.

1990 yılından beri özel televizyonlarda spiker olarak çalışarak programlar yapan ünlü isim, kariyeri boyunca 50'den fazla ödül aldı. Türk Dil Kurumu tarafından en büyük unvan olan "Türkçeyi en iyi kullanan spiker" ödülüne layık görüldü.

Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Ayşenur Yazıcı'dan yeni haber: Böbreğin birini kaybetti
Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Ayşenur Yazıcı'dan yeni haber: Böbreğin birini kaybetti
Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Ayşenur Yazıcı'dan yeni haber: Böbreğin birini kaybetti

Ayşenur Yazıcı, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Ayşenur Yazıcı'dan yeni haber: Böbreğin birini kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Özgür Demirsoy: ölüm zamanı gelmiş 5 70 Yanıtla
  • ozcan ozmercan: Allah şifa versin inşallah 51 1 Yanıtla
  • Kaya Samantır: Geçmiş olsun Allah'tan acil şifalar diliyorum 44 1 Yanıtla
  • Bir rüya null: cok geçmiş olsun ALLAHCC yardımcın olsun 28 0 Yanıtla
  • Gkbay Fıgen: geçmiş olsun çok severiz kendisini 23 2 Yanıtla
  • ramazan yazar: Şimdiden mekanı cennet olsun diliyorum..gerçekten temiz görünümlü çalışkan işini iyi yapan biriydi..ama buraya kadarmış demekki..herşeyi yinede Allah bilir 0 20 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Ne bir gün önce ne bir gün sonra diyorlar ya baştan aşağı safsata... 0 9 Yanıtla

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