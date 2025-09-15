Gupse Özay\'ın son hali şaşırttı! Kilolar gitti, yeni tarz geldi

Ünlü oyuncu Gupse Özay, yeni projesi "Platonik" ile gündemde. Kerem Bürsin ve Öykü Karayel ile başrolleri paylaşacak olan Özay, hem yeni imajıyla hem de özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

"AYRILIĞIN YAKININDAN GEÇMEDİK"

Son dönemde eşi Barış Arduç ile boşanacaklarına dair çıkan iddialara yanıt veren Özay, söylentileri net bir dille yalanladı. Başarılı oyuncu, "Ayrılığın yakınından bile geçmedik" diyerek dedikodulara noktayı koydu.

YENİ İMAJIYLA GECENİN YILDIZI OLDU

"Platonik"in lansman gecesinde boy gösteren Gupse Özay, verdiği kilolar ve imaj değişikliğiyle adeta geceye damga vurdu. Saçlarını siyaha boyatan ve uzatan oyuncu, mini elbisesiyle objektiflere poz verdi. Hayli zayıfladığı gözlenen Özay için sosyal medyada "Çok güzel olmuşsun", "Her halin güzel ama enfes görünüyorsun" gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

"41 YAŞINDAYIM, DAHA ÇOK DİKKAT ETMELİYİM"

Lansmanda samimi açıklamalarda bulunan Özay, yaşı dolayısıyla cilt bakımına daha fazla özen göstermesi gerektiğini dile getirdi. "Krem sürmeyi seviyorum, makyaj çok yapmıyorum. 41 yaşındayım artık! Herkes bana 43 yaşında cildin çökebileceğini söyledi. O yaşlara gelince uygulayacağım ritüelleri tek tek açıklayacağım. Vitamin enjekte ettiririm belki" sözleriyle güzellik sırlarını paylaştı.