Oyuncu Barış Arduç, "Jan" adını verdikleri kızıyla ilk paylaşımını yaptı - Son Dakika
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Oyuncu Barış Arduç, "Jan" adını verdikleri kızıyla ilk paylaşımını yaptı

12.09.2022 08:45
Oyuncu Barış Arduç, "Jan" adını verdikleri kızıyla ilk paylaşımını yaptı

Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin "Jan Asya" adını verdikleri ilk bebekleri dünya gözlerini açtı. Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Arduç, sosyal medya hesabından kızıyla ilk paylaşımını yaptı.

Deliha filminin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, 2020 yılında nikah masasına oturdu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin ilk bebekleri dünyaya geldi. 9 Eylül'de kızına kavuşan Arduç, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

KIZLARINA JAN ADINI KOYDULAR

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alpaslan Büyük Selçuklu dizisinde başrol oynayan Barış Arduç, 6,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kızının elinin gözüktüğü bir fotoğrafı yayınlayarak "Hoş geldin Jan Asya Arduç. Arayan, soran herkese çok teşekkürler" notunu yazdı.

Kızlarına verdikleri 'Jan' adıyla dikkat çeken Barış Arduç'tan ilk paylaşım geldi

İSMİN ANLAMI DİKKAT ÇEKTİ

Çiftin kızlarına koyduğu "Jan" adı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken anlamı da merak konusu oldu. Jan adı ise atak, çevik, becerikli, çalışkan, asil soylu bir aileden gelen anlamına geliyor.

KIZIYLA İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

Babalık heyecanı yaşayan yakışıklı oyuncu hastaneden çıkarken kızıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak kalp emojisi koydu. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 500 binden fazla beğeni alırken ünlü isimlerden de tebrik yorumları yağdı.

Kızlarına verdikleri 'Jan' adıyla dikkat çeken Barış Arduç'tan ilk paylaşım geldi
Kızlarına verdikleri 'Jan' adıyla dikkat çeken Barış Arduç'tan ilk paylaşım geldi
Kızlarına verdikleri 'Jan' adıyla dikkat çeken Barış Arduç'tan ilk paylaşım geldi
Kızlarına verdikleri 'Jan' adıyla dikkat çeken Barış Arduç'tan ilk paylaşım geldi
Gupse Özay ile Barış Arduç evliliklerini çocuk ile taçlandırdı
YORUMLAR
500
Gupse Özay ile Barış Arduç evliliklerini çocuk ile taçlandırdı Gupse Özay ile Barış Arduç evliliklerini çocuk ile taçlandırdı

Barış Arduç, Gupse Özay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Barış Arduç, 'Jan' adını verdikleri kızıyla ilk paylaşımını yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Barış Arduç, "Jan" adını verdikleri kızıyla ilk paylaşımını yaptı - Son Dakika
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