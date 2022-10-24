Roma'da sessiz sedasız evlenen İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Bu nasıl kız isteme töreni! Bir de o anları kaydedip sosyal medyada paylaştılar

Aşk 101 dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı, bir süredir 30 yaşındaki şarkıcı Ufuk Beydemir ile aşk yaşıyor. Haziran ayında erkek arkadaşından evlilik teklifi alan güzel oyuncu, nikah masasına oturdu.

22 EKİM'DE EVLENDİLER

İtalya'da dünya evine giren çift, gelinlik ve damatlık ile poz verdi. Roma'daki tarihi yapı Kolezyum'un önünde poz veren çift, Instagram hesaplarından peş peşe romantik pozlarını yayınladı. İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir paylaşımlarına Roma rakamlarıyla "XXII.X.MMXXII" (22 Ekim) yazdı. Çiftin pozları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

21 yaşındaki güzel oyuncu, nikah törenin straplez kesim düşük kol bir gelinlik tercih ederken Beydemir de siyah bir takım elbise giydi.

İşte genç çiftin nikah törenlerinden kareler...