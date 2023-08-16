Hacı ve Nazlı Sabancı çifti kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını verdi - Son Dakika
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Hacı ve Nazlı Sabancı çifti kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını verdi

Son Güncelleme: 16.08.2023 08:54

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de evlendiler. Dün ilk bebeklerini kucaklarına alan çift, kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın da isminin geçtiği "Arzu Alara" adını verdi.

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Ömer-Arzu Sabancı çiftinin yalısında evlendi. 25 Haziran 2022'de görkemli bir düğün yapan ikili, bugün ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çift kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın ismini geçtiği "Arzu Alara" adını verdi.

HASTANE ODASINI SÜSLETTİLER

Bebeklerine Arzu Alara adını vererek herkesi şaşırtan ikili, hastaneye ziyarete gelen misafirlerine de bebeklerinin ismini yazdırdıkları çikolataları ikram etti. Sabancı ailesi hastane odasını da beyaz balon ve tavşan temalı bir ikram masası hazırlattı. Sabancı ailesi de gelinlerini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

HANDE ERÇEL, MÜSTAKBEL ELTİSİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Bir süredir Hacı Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel de müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'yı yalnız bırakmadı. Hastaneye giden Erçel, bebek heyecanı yaşayan çifti tebrik etti.

Hacı ve Nazlı Sabancı çifti kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını verdi
Hacı ve Nazlı Sabancı çifti kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını verdi
Hacı ve Nazlı Sabancı çifti kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını verdi
Hacı ve Nazlı Sabancı çifti kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını verdi
Hacı ve Nazlı Sabancı çifti kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını verdi
Hacı ve Nazlı Sabancı çifti kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını verdi
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Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin bebekleri dünyaya geldi! Hande Erçel, müstakbel eltisinin yalnız bırakmadı Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin bebekleri dünyaya geldi! Hande Erçel, müstakbel eltisinin yalnız bırakmadı

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Son Dakika Magazin Hacı ve Nazlı Sabancı çifti kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hacı ve Nazlı Sabancı çifti kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adını verdi - Son Dakika
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