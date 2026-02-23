Hadise'den Ramazan videosu eleştirilerine yanıt: Ben bu vatana aşık bir kadınım - Son Dakika
Hadise'den Ramazan videosu eleştirilerine yanıt: Ben bu vatana aşık bir kadınım

Hadise'den Ramazan videosu eleştirilerine yanıt: Ben bu vatana aşık bir kadınım
23.02.2026 09:38
Hadise, UNICEF için hazırladığı Ramazan videosuna yönelik eleştirilerin ardından kapsamlı bir açıklama yaptı. Sanatçı, niyetinin yalnızca çocuklar için iyiliği büyütmek olduğunu vurgulayarak vatan sevgisinin altını çizdi.

UNICEF için çektiği Ramazan temalı video sonrası kamuoyunda oluşan tartışmalara yanıt veren Hadise, sürecin arka planını detaylarıyla paylaştı. Videoda kullanılan metnin UNICEF tarafından kendisine iletildiğini belirten sanatçı, çalışmanın temel amacının "Ramazan'da iyiliği birlikte büyütmek" mesajı olduğunu ifade etti.

''BEN BU VATANA AŞIĞIM''

2022 yılından bu yana UNICEF Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu olarak görev yaptığını hatırlatan Hadise, özellikle deprem felaketinin ardından bölgeye giderek çocuklarla birebir vakit geçirdiğini ve yürütülen çalışmalara yakından tanıklık ettiğini söyledi. O günden bu yana çocuklar için daha fazla sorumluluk hissettiğini dile getiren sanatçı, yardım çağrılarının bu motivasyondan kaynaklandığını vurguladı.

"Ben bu vatana aşık bir kadınım" sözleriyle açıklamasında vatan sevgisini ön plana çıkaran Hadise, Türkiye'nin güçlü bir devlet geleneğine sahip olduğunu, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine destek ulaştırdığını belirtti. Devlet kurumlarının çabalarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da önemli bir rol üstlendiğini ifade eden sanatçı; Türk Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı ve UNICEF gibi kuruluşların çalışmalarına dikkat çekti.

''DÜŞMANLAŞTIRICI DUYGULARDAN UZAK DURULMASI GEREK''

Açıklamasının sonunda Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yapan Hadise, öfke ve kutuplaşmadan uzak durulması gerektiğini belirterek, orucun yalnızca bedensel değil zihinsel ve kalbi bir arınma anlamı taşıdığını ifade etti. Sanatçı, tüm çocukların eşit, güvenli ve sevgi dolu bir dünyada yaşayabildiği bir gelecek temennisiyle sözlerini noktaladı.

HADİSE'NİN AÇIKLAMA YAPTIĞI METNİN TAMAMI ŞU ŞEKİLDE:

2022 yılında Türkiye için UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olarak seçildim. O günden bu yana UNICEF ile birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için ihtiyaç duyulan alanlarda çok kıymetli çalışmalar yürüttük.

Deprem felaketinden sonra bölgeye gidip çocuklarımızla birebir vakit geçirdim. Düzenlenen eğitimlere, yapılan yardımlara; onların gözlerindeki korkuya ama aynı zamanda umuda yakından tanıklık ettim. O günlerden beri içimde tek bir duygu var: çocuklarımız için daha fazlasını yapabilmek.

METİN UNICEF TARAFINDAN İLETİLDİ

İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı için UNICEF tarafından bana bir metin iletildi ve bir video çekmem istendi. Videonun özeti şuydu: "Ramazan'da iyiliği birlikte büyütelim."

Ben bu vatana aşık bir kadınım. Türkiye'nin gerçeklerini bilen, bu gerçekleri görmezden gelmeyen ama her zaman çözümün bir parçası olmak isteyen bir kadınım.

''TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE''

2019 yılında mülteci çocuklara kucak açmamız gerektiğini savunduğumda da niyetim aynıydı. Deprem döneminde hem Türkiye'de hem yurt dışında çocuklarımız için yardım toplarken de niyetim aynıydı. Bugün Ramazan ayında çocuklarımız için destek çağrısı yaparken de aynı yerdeyim.

Türkiye güçlü bir ülke. Devletiyle, milletiyle her zaman vatandaşının yanında olan bir ülke. Ülkemiz, dünyanın her yerine yardımlar götüren, ihtiyaç duyulduğu an herkesin yanında olan bir ülke.

Ülkemizde ve dünyada yardıma ihtiyaç duyan çok çocuğumuz, çok ailemiz var. Devletimizin çabaları, yaptıkları çok kıymetli. Bunun yanında yardım kuruluşlarının; Kızılay, UNICEF, İHH İnsani Yardım Vakfı gibi kurumların destekleri de bir o kadar önemli. Bu kurumlara yapılan bağışların çocukların hayatında gerçek bir fark yarattığının en büyük şahidiyim.

''EUROVİSİYONDA ÜLKEMİ GURURLA SAVUNDUM''

Özellikle 22 yaşımda Eurovision'da ülkemi temsil ettiğim günden bu yana hangi platforma çıktıysam Türkiye'yi gururla savundum. Bundan sonra da savunmaya ve en güçlü şekilde temsil etmeye devam edeceğim.

Ramazan ayında hepimizin öfke dolu cümlelerden, düşmanlaştırıcı duygulardan uzak durmasını diliyorum. Oruç sadece bedenin aç kalması değil; zihinlerin ve kalplerin de kötülüklerden arınmasıdır.

Duam; daha adil bir dünyada, tüm çocukların eşit şartlarda, güvenle ve sevgiyle yaşayabildiği bir gelecekte buluşabilmek.

Hadise

