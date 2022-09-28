Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi - Son Dakika
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Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi

28.09.2022 07:34

Hadise ile boşanma kararı alan iş insanı Mehmet Dinçerler, arkadaşlarıyla çıktığı tatilde Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile bir otelde baş başa zaman geçirirken görüntülendi. Aşk yaşadıkları iddia edilen ikilinin gülerek sohbet ettiği anlar objektiflere yansıdı.

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda yapılan törenle nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı. Ayrılık kararıyla herkesi şaşkına çeviren çiftten Dinçerler'in çıktığı tatildeki görüntüleri kafa karıştırdı.

BAŞ BAŞA GÖRÜNTÜLENDİLER

Beyaz Magazin programında yer alan habere göre, boşanma kararının ardından erkek arkadaşlarıyla tatile çıkan 34 yaşındaki Dinçerler, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun 24 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. Bir otelde baş başa zaman geçirirken görüntülenen ikilinin aşk yaşadığı ileri sürüldü. Erkek arkadaşlarıyla zaman geçirdikten sonra Çilingiroğlu'nun yanına giden Dinçerler'in keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Görüntülerin ardından anne Hülya Avşar ve baba Kaya Çilingiroğlu'nun ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

Hadise ile boşanma kararı alan Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızıyla görüntülendi

HADİSE BOŞANMA DAVASI AÇTI

Nisan ayında nikah masasına oturan ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mehmet Dinçerler ile Hadise çifti boşanma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir açıklama yaparak ayrılık kararını duyuran Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum" dedi. Şarkıcı açıklamanın ardından avukatı aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, Hadise Açıkgöz ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan 2022'de evlendikleri belirtilerek Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı anlatıldı.

Hadise ile boşanma kararı alan Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızıyla görüntülendi
Hadise ile boşanma kararı alan Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızıyla görüntülendi
Hadise ile boşanma kararı alan Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızıyla görüntülendi
Hadise ile boşanma kararı alan Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızıyla görüntülendi
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Son Dakika Magazin Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi - Son Dakika
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